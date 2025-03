César Corredor, de Sábados Felices, desmiente su muerte: "Barbarita está más viva que nunca"

El humorista César Corredor se vio obligado a grabar un video aclarando que está con vida, luego de que en redes sociales se difundiera información falsa sobre su muerte. El humorista de Sábados Felices señaló que el elenco del programa sí está de luto, pero por la muerte de un libretista .

¿Qué dijo César Corredor?

En su cuenta oficial de Instagram, el humorista reconocido especialmente por su personaje de 'Barbarita' pidió a los internautas que dejaran de replicar información falsa. Aseguró que estaba recibiendo muchos mensajes de seguidores lamentando su fallecimiento.

"Estoy haciendo este video aclaratorio, y de rectificación, porque noto que me están llegando muchos mensajes y se está volviendo viral una foto de 'Barbarita' con el letrero 'en paz descanse'. Hay que hacer un llamado a las personas que manejan estos medios porque están colocando que 'Barbarita se murió' que 'César Corredor se murió' y no".

Corredor recordó que, hace unos días, él compartió en sus redes sociales un mensaje lamentando la muerte de Jairo Susa , uno de los libretistas de Sábados Felices con los que trabajó por varios años. "Yo publiqué un mensaje en mi Instagram dando mis condolencias, pero se les hizo fácil colocar una foto de 'Barbarita' y, con una muy mala redacción, colocar que había muerto un actor reconocido".

El humorista pidió respeto por la muerte de su compañero y, además, para su público y seguidores que cayeron en la información falsa. "Por favor, no me maten tan rápido que me sacan de Colpensiones. Así que no crean todo lo que ven en redes, estoy más vivo que nunca, 'Barbarita' está más viva que nunca" y aseguró que todavía tiene mucho trabajo con su personaje y su grupo musical.

César Corredor también hizo un llamado a sus seguidores para que hicieran un mejor uso de sus redes sociales y no crean ciegamente todo lo que ven en ellas. Sin embargo, le sacó el lado positivo al momento y señaló que "al menos en vida ya supe cómo reaccionan las personas al enterarse de mi muerte, que espero sea dentro de muchos años".

¿Quién era el libretista de Sábados Felices que murió?

Jairo Susa hizo parte de Sábados Felices entre 1986 y 2022 - Foto: @felipepabonc1

Jairo Susa también era periodista, investigador y caricaturista, pero dedicó gran parte de su carrera en divertir a los colombianos, detrás de las cámaras, trabajando con los más reconocidos humoristas de Sábados Felices en sus rutinas. El libretista hizo parte del equipo del programa desde 1986 hasta 2022, luego de 36 años siendo uno de los integrantes creativos más recordados.

Muchas de las rutinas de humor de reconocidos personajes de Sábados Felices tenían su origen en la mente de Susa, quien asesoró a los humoristas en múltiples ocasiones para sacar el mejor provecho de sus personajes y chistes. El ingenio del libretista, por ejemplo, estuvo detrás de la creación de la historia de 'Barbarita', interpretada por César Corredor.

