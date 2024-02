Harry Styles, un panadero que se convirtió en estrella mundial de la música, llega a los 30 años

A los 16 años lo conocieron en el Reino Unido por su participación en The X Factor y unos meses después saltaba a la fama internacional como integrante de la boyband One Direction. Ahora, con 30 años, Harry Styles no es solo uno de los artistas en solitario más exitoso en el mundo, sino que también ha destacado en el mundo de la actuación y los negocios.



Harry Styles nació el primero de febrero de 1994 y durante su niñez y adolescencia apoyó el negocio de su familia en el norte de Inglaterra: una panadería. Mientras trabajaba en el local, su amor por la música de agrupaciones como The Beatles, Rolling Stones y Queen crecía.

Impresionó en el concurso de talento The X Factor a los 16 años y de allí salió convertido en el fenómeno juvenil One Direction, junto a Zayn Malik, Niall Hora, Louis Tomlinson y Liam Payne.

La agrupación se disolvió en 2015, cuando Harry Styles decidió buscar el éxito en una carrera como solista. No se equivocó, pues desde entonces es uno de los artistas más escuchados en plataformas de reproducción, con tres Grammy y potenciando su carrera a nivel mundial.



A sus 30 años, el británico ha demostrado que su talento no solo estaba en la música. La moda también ha sido un sector en el que este artista ha causado un gran impacto, siendo en 2020 el primer hombre en ser portada de la revista Vogue, vistiendo prendas de Gucci, marca de lujo para la que, además, ha modelado en varias ocasiones.

Además, Harry Styles también ha brillado en la pantalla grande. En 2017 tuvo su gran debut en Dunkerke, la cinta de Christopher Nolan que protagonizó; en 2021 llegó a Marvel con Eternals; y en 2022 participó en dos grandes producciones como Don't Worry Darling y My Policeman.

De la misma forma, el cantante británico ha emprendido un gran camino como empresario. Harry Styles actualmente es el dueño de su propia marca de cosmética unisex y está construyendo su propio centro de espectáculos en la ciudad de Manchester, el cual tendrá su apertura en el mes de abril.