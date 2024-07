Cirujano se niega a operar a Natalia París y se hace viral: "No necesitas más"

Natalia París vuelve a ser tendencia en las redes sociales por mostrar el momento en el que le pide a su cirujano una nueva intervención. Sin embargo, el profesional se niega alegando que la modelo y DJ no la necesita.

¿Qué le pide Natalia París a su cirujano?

A través de sus historias de Instagram, la famosa Natalia París mostró el momento en el que estaba en consulta con su cirujano. La modelo utilizó la plataforma para reclamar que el profesional no quería acceder a realizarle un nuevo procedimiento para hacer más pequeña su cintura.

"Le estoy diciendo que me saque más cinturita y me dice que no", dice la modelo en el video y el médico le responde: "No, no más. Pero, ¿qué más necesitas tú?".

La modelo posa frente al espejo y muestra su figura, en ese momento explica qué es lo que ve en su cuerpo y el motivo por el que desea una nueva intervención. "Las mujeres que hacemos mucho ejercicio se nos va marcando mucho este músculo acá", dice mostrando una parte de su cintura.

"Doc, yo quiero que me saque más cintura", insiste Natalia París, pero nuevamente recibe una respuesta contundente de su médico. "Tú no necesitas más, ¿qué más necesitas tú?", le dice mientras se cruza de brazos.

El video se ha hecho viral en redes sociales y el cirujano recibe aplausos por parte de los internautas. "Excelente, así es, un buen cirujano te va decir no cuando sabe que no lo necesitas", "Es un cirujano muy honesto", "Qué gran profesional", "Qué vivan los doctores así", "Son tercas y luego llora por las secuelas".

¿Quién es el cirujano de Natalia París?

El cirujano en cuestión es Andrés Serrano Pineda, quien en su perfil de redes sociales muestra los procedimientos que realiza a diferentes modelos e influenciadoras colombianas.

