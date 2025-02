Concierto de Shakira en Medellín fue cancelado: los organizadores explicaron la razón

Una nueva noticia sobre el concierto de Shakira en Medellín trascendió este 21 de febrero, día en el que la barranquillera ofrece su segundo concierto en su ciudad natal. Según informaron los promotores, la presentación de Shakira en la capital de Antioquia ya no tiene lugar debido a una falla del escenario.

"Durante el proceso de montaje del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local, sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y lo más importante, la del público", indicaron los organizadores.

Y agregaron: "El promotor y el equipo de la artista están trabajando juntos y esperan poder reprogramar la fecha en el futuro. Entendemos que esta decisión puede ser molesta para el público que esperaba ansiosamente el show, pero lo más importante es la seguridad de todos".

El equipo de la artista añadió que la información sobre entradas y devoluciones estará en ww.eticket.com.

Concierto de Shakira. Paramo Presenta

¿Cuándo iba a ser el concierto de Shakira?

En un principio el concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Medellín se había anunciado el 23 de febrero, aunque recientemente su fecha se cambió al 24 de febrero.

En un comunicado, la empresa manifestó que “por temas relacionados a la logística y la producción, la fecha del concierto de Shakira en Medellín para el 23 de febrero de 2025 se moverá al 24 de febrero de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot”.

De esta manera, el concierto de la cantante colombiana pasa del domingo al lunes. Eso sí, la empresa señaló que “todas las boletas originales para el 23 de febrero serán válidas para la nueva fecha, sin ninguna necesidad de hacer cambios o actualizaciones”.

Por ahora, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla este 21 de febrero, en plena noche de guacherna del Carnaval, se espera con ansías la segunda presentación de la colombiana. En Bogotá se le espera el 26 y 27 de febrero en el estadio El Campín.



Alcalde Fico Gutiérrez pidió "claridad" sobre el evento

Antes del anuncio oficial, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a los organizadores del concierto de Shakira en la capital antioqueña que dieran "claridad" sobre el evento.

Por medio de un video, aseguró que "desde el jueves" pasado, el estadio Atanasio Girardot está alquilado para el concierto, y que anteriormente ya lo habían aplazado del domingo al lunes.

Fico habla sobre concierto de Shakira. AFP / Redes sociales

"El estadio se mantuvo inclusive hasta el lunes para que pudieran realizar el concierto de Shakira. Son ellos los únicos que son la voz autorizada para decir si hay o no hay. De parte de la Alcaldía están todas las condiciones para que se dé el concierto", agregó Fico.

El alcalde añadió que "la ciudad ya está preparada" para la llegada de la barranquillera a Medellín, tanto los restaurantes y hoteles, como la Policía y demás organismos de seguridad. Además, dijo que muchas personas viajan hasta la capital antioqueña para este evento.

"Son miles de personas que compraron una boleta, que compraron tiquetes de avión, que reservaron hoteles, que reservaron restaurantes. Entonces lo único que tienen que hacer rápido es que den claridad los organizadores (...) es lo mínimo que está esperando la gente, respeto, frente a esas decisiones", aseguró.

Cabe resaltar que el pasado fin de semana Shakira tuvo que cancelar su concierto en Lima, Perú, debido a un percance de salud. No obstante, reprogramó el evento y habilitó una nueva fecha para el mes de noviembre.



El concierto de Shakira en Barranquilla

La noche del 20 de febrero se vivió la primera fecha de la cantante de 'Hips don't lie' en su ciudad natal, Barranquilla. Hace alrededor de 15 años que la artista no se presentaba en la capital del Atlántico.

Shakira, quien también recibió al menos cuatro premios Lo Nuestro la misma noche de su concierto, hizo su gran entrada al estadio al ritmo de 'Caloris', siendo recibida con una ovación especial por los miles de fanáticos que asistieron a la esperada cita. Se estima que fueron alrededor de 60 mil asistentes.

Lo de esta noche, más que un concierto, fue una comunión. Cantar junto con los que me vieron crecer y los que crecieron conmigo. Ver bailar y celebrar a 4,000 niños de nuestras escuelas, an mis hijos, mi mamá, mi pueblo, mi familia. Son mi gente y los amo. ¡Gracias por ser uno… pic.twitter.com/HZiCq9unGG — Shakira (@shakira) February 21, 2025

A lo largo del show, la barranquillera cantó, bailó y brindó un espectáculo inolvidable, con un repertorio que recorrió sus grandes clásicos como 'Inevitable', 'Hips Don't Lie' y 'Antología', hasta sus éxitos más recientes como 'Girl Like Me' y 'Acróstico' y nuevas versiones como 'Waka Waka' fusionado con sonidos representativos de la champeta.

Así mismo, durante el show Shakira expresó sus primeras palabras, donde se mostró emocionada y conmovida por el gran momento: "Es un sueño hecho realidad, cantar entre los míos, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre y cantar para ustedes que me vieron crecer. Gracias Barranquilla estoy muy emocionada. No hay nada como cantar en casa y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada barranquillera".

