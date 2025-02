Así fue el espectacular concierto de Shakira en Barranquilla: "Es un sueño hecho realidad"

Sin duda, Shakira tiene un vínculo especial con la ciudad que la vio nacer, su querida Barranquilla. Por eso, este fue el primer destino que la cantante eligió para aterrizar en Colombia, el pasado 19 de febrero, marcando su regreso (después de Brasil y Perú) a los escenarios con su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

Luego de siete años de ausencia en los escenarios, y tras algunos tropiezos en sus primeros conciertos de la gira, la barranquillera brilló en su primer show en 'La Arenosa'. El mundo entero estaba expectante por este concierto en su ciudad natal, ya que hacía alrededor de 15 años que Shakira no se presentaba en la capital del departamento del Atlántico.

La artista, quien también recibió al menos cuatro premios Lo Nuestro la misma noche de su concierto, hizo su gran entrada al estadio al ritmo de "Caloris", siendo recibida con una ovación especial por los miles de fanáticos que asistieron a la esperada cita. Se estima que fueron alrededor de 60 mil asistentes.

Bendición y a hacer realidad nuestros sueños 👑 @shakira pic.twitter.com/43diJB0NNQ — Páramo Presenta (@paramo_presenta) February 21, 2025

Al subir al escenario, Shakira abrió su concierto con "La Fuerte", una de las canciones de su más reciente álbum, Las mujeres ya no lloran.

Uno de los momentos más memorables de la noche se vivió cuando la barranquillera abrió un espacio especial para rendir homenaje al espectacular Carnaval de Barranquilla, que este año ajustó sus fechas para que los seguidores de la cantante pudieran disfrutar tanto de la tradición carnavalera, como del gran concierto.

La energía y el color del carnaval se tomaron el espectáculo, cuando Shakira invitó al escenario a la reina del Carnaval, Tatiana Angulo, y juntas bailaron al son del icónico himno del Carnaval de Barranquilla, "Te Olvidé" haciendo vibrar a los asistentes con la esencia de la cultura barranquillera.

¡MOMENTO HISTÓRICO! Qué vivan las embajadoras de los barranquilleros.😍👑



Al son del himno del Carnaval de Barranquilla ‘Te Olvidé’, @shakira invita a su escenario a nuestra Reina del #Carnaval2025, @tatianaangulof, un encuentro majestuoso que demuestra el amor y el orgullo que… pic.twitter.com/3WBDHeJPA8 — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) February 21, 2025

Entre otros momentos destacados de la noche, la cantante puso a bailar a los asistentes al ritmo del Joe Arroyo al interpretar "En Barranquilla me quedo", desatando la euforia del público. Además, Shakira rindió homenaje a Carlos Vives con una vibrante interpretación de "La Bicicleta".

A lo largo del show, la barranquillera cantó, bailó y brindó un espectáculo inolvidable, con un repertorio que recorrió sus grandes clásicos como "Inevitable", "Hips Don't Lie" y "Antología", hasta sus éxitos más recientes como "Girl Like Me" y "Acróstico" y nuevas versiones como "Waka Waka" fusionado con sonidos representativos de la champeta.

Así mismo, durante el show Shakira expresó sus primeras palabras, donde se mostró emocionada y conmovida por el gran momento: "Es un sueño hecho realidad, cantar entre los míos, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre y cantar para ustedes que me vieron crecer. Gracias Barranquilla estoy muy emocionada. No hay nada como cantar en casa y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada barranquillera"

Después de esta gran noche, Shakira y sus seguidores se preparan para otra velada mágica, llena de espectáculos, música, coreografías, impresionantes puestas en escena y sorpresas que prometen hacer vibrar a Barranquilla previo a los carnavales.

