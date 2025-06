Curiosa reacción de Brad Pitt al saber que en Colombia les dicen “buñuelos” a conductores inexpertos

En la cinta Fórmula 1: la película, que llega a las salas de cine en Colombia este fin de semana, Brad Pitt interpreta a un expiloto estadounidense que vuelve a las pistas para ser el mentor de un novato talentoso al que le da vida el actor Damson Idris. También actúan Javier Bardem y la leyenda de la F1 Lewis Hamilton.

La promesa de esta película, dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), es sumergir al espectador en el mundo de la máxima categoría automovilística con imágenes ultra realistas.

¿De qué se trata la película de la F1?

‘F1’ cuenta la historia de un equipo ficticio, APX GP, en serias dificultades en el campeonato mundial y cuyo propietario, interpretado por Javier Bardem, recurre a Pitt, alias Sonny Hayes, un antiguo prodigio de la F1 cuyo ascenso se truncó treinta años antes por un grave accidente que estuvo a punto de costarle la vida.

Desde su llegada al equipo, Hayes tiene que enfrentarse a la desconfianza de su joven compañero de equipo, Joshua Pearce, interpretado por el británico Damson Idriss.

La rivalidad alcanzará rápidamente su punto álgido, pero poco a poco Hayes tomará bajo su protección a su vecino de garaje y le ayudará a sumar puntos, jugando con el reglamento, pero sin infringirlo, como harían los verdaderos equipos de F1.

Kosinski, director del éxito de taquilla ‘Top Gun: Maverick’, que recaudó nada menos que 1.500 millones de dólares en 2022, dedicó cuatro años a llevar a cabo este ambicioso proyecto, convenciendo a la F1 de unirse a esta aventura.

“No es un documental sobre la F1, sigue siendo una película, pero queríamos que fuera auténtica. Y, sobre todo, queríamos contar una historia de amistad, trabajo en equipo, redención", insistió Kosinski.



Los conductores “buñuelos” en Colombia

Durante la gira de medios para presentar la película, los actores Brad Pitt, Kerry Condon y Damson Idriss se encontraron con el influencer colombiano Martin Londoño, quien en una divertida entrevista les explicó que a algunos conductores en su país de origen se les dice “buñuelos”.

Mostrándoles una imagen en la que se veían varios buñuelos, el influencer les contó que se trataba de una comida típica colombiana, pero que esta palabra también se usaba como una expresión para “alguien que no sabe conducir: “este tipo es un buñuelo, este tipo no debería estar detrás del volante”. La reacción de Brad Pitt, Kerry Condon y Damson Idriss no se hizo esperar y, mientras él seguía explicando el contexto, ellos reían.

En el mismo fragmento de la entrevista Brad Pitt aprovechó para bromear con un “no digas eso (buñuelo) de Damson”, quien no podía parar de reír y terminó por reconocer que sí “era bastante buñuelo”.

Sin embargo, Brad Pitt le salió al paso al tema asegurando que no se trataba de que ellos fuera “buñuelos” para manejar los autos de la F1 durante el rodaje de la película, sino que más bien eran “especialistas en no quedarse en la pista (…) tuvimos que aprender a quedarnos más en la pista”. Eso sí, aprovechó para poner al descubierto a quien sí considera un “buñuelo” al volante: Javier Bardem.

Hamilton delante y detrás de la cámara

Con la superestrella Brad Pitt y Jerry Bruckheimer, uno de los productores estadounidenses más reconocidos, también se involucró desde el inicio el siete veces campeón del mundo Hamilton (Ferrari).

Gran aficionado al cine, el británico también es productor del largometraje a través de Dawn Apollo Films, la productora que lanzó en 2022 en colaboración con Apple TV+, que también se sumó al proyecto.

"Necesitábamos a Lewis para los aspectos técnicos y así asegurarnos de ser fieles a la realidad. Para una escena en Budapest, él fue quién nos dijo que tal evento solo podría ocurrir en tal curva, o que en ese punto el coche debería estar en primera marcha y no en segunda", explicó Bruckheimer.

Stefano Domenicali, el consejero delegado de la F1, rápidamente vio la oportunidad de negocio y consideró que era una oportunidad para hacer la Fórmula 1 aún más popular, particularmente en Estados Unidos, donde ‘Drive to Survive’, de Netflix, ha aumentado exponencialmente el interés por la disciplina.

La F1 autorizó al equipo de la película a filmar durante una decena de carreras en todo el mundo, desde Silverstone (Reino Unido) hasta Suzuka (Japón), pasando por Budapest o Abu Dabi.

Los monoplazas blancos y dorados de APX GP, autos de F2 -la segunda categoría- disfrazados de F1, rodaron en estos circuitos entre sesiones de entrenamientos libres de la Fórmula 1.

"Los espectadores quedarán impresionados, las imágenes son reales, la velocidad es real. Se siente realmente la velocidad y también la rivalidad entre los pilotos. Es realmente muy realista", elogió Hamilton. "Realmente sentí que la F1 y el cine se encontraron", puntualizó.