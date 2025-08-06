Christina Applegate, de 'Casados con hijos', hospitalizada por severa infección renal

Christina Applegate ha vuelto a demostrar su resiliencia ante las adversidades. La actriz de 53 años, quien desde 2021 enfrenta el desafío de vivir con esclerosis múltiple, reveló recientemente que estuvo hospitalizada durante una semana tras ser diagnosticada con una infección renal que afectó ambos riñones, un episodio que describió como uno de los más dolorosos de su vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Applegate narró la experiencia en su propio espacio, el podcast 'MesSy', donde comparte con honestidad y humor las batallas cotidianas derivadas de su salud. Fue allí donde explicó cómo, durante unas vacaciones familiares en Europa, comenzó a experimentar un malestar físico que no hizo más que intensificarse con el paso de los días.



¿Qué le pasó a Christina Applegate?

Apenas puso pie en Los Ángeles, la actriz no esperó a que la situación empeorara. “Fui directamente al hospital. Les dije: ‘Quiero que me admitan. Me quedo aquí porque quiero respuestas. Quiero todas las pruebas que se te ocurran, o incluso las que ni siquiera se te hayan ocurrido’”, recordó en su podcast. Así, sin rodeos, Applegate se internó en busca de respuestas claras.

La noche siguiente, el dolor se volvió insoportable. “Me desperté con un dolor intenso en el costado derecho. Por supuesto, mi cerebro pensaba: ‘Oh, mi apéndice está a punto de estallar’”, relató. Lo que siguió fue una tomografía computarizada de emergencia a las dos de la mañana. Fue entonces cuando los médicos descubrieron que la causa del sufrimiento era una infección renal avanzada.

Publicidad

Durante una semana, Christina permaneció en el hospital recibiendo tratamiento con antibióticos intravenosos y bajo constante observación. Sin embargo, no todo fue un proceso fácil de sobrellevar. La actriz reconoció que, a pesar de su fortaleza, también hubo momentos de quiebre emocional: “A veces caigo en los brazos de la enfermera como una loca, como si me pusiera a llorar”, confesó, describiendo el efecto emocional de lidiar con tantos desafíos de salud.



Los médicos cuestionaron su higiene personal

Aunque siempre intenta mantener su característico sentido del humor, la situación llegó a rozar lo absurdo cuando los médicos comenzaron a sugerir que la infección podría haber comenzado en su tracto urinario, cuestionando incluso su higiene personal. Christina, fiel a su estilo sarcástico, respondió: “¿De verdad? ¡Tengo 53 años! Soy una chica limpia allá abajo”. Recordó también cómo en una consulta previa, un médico le había preguntado si se aseaba de adelante hacia atrás, en un intento por encontrar explicaciones a la infección.

Tras varios días de incertidumbre, finalmente Christina fue dada de alta. A través de su representante, la actriz confirmó a People que se encuentra en casa, siguiendo un tratamiento ambulatorio y enfocada en su recuperación.

Publicidad

Desde su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, Christina Applegate ha mantenido una actitud abierta y honesta sobre las transformaciones que la enfermedad ha traído a su vida. Su franqueza, combinada con un humor a prueba de todo, la han convertido en una voz imprescindible en la conversación sobre salud mental, discapacidad y la visibilidad de enfermedades crónicas en Hollywood.

Esta última hospitalización no hizo más que reforzar su compromiso de hablar sin filtros sobre el lado real y muchas veces incómodo de la salud. Christina sigue de pie, con la misma ironía que la caracteriza y con un mensaje claro: las enfermedades no le arrebatan su voz, ni su autenticidad.

MARÍA PAULA GONZALEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL