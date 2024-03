Daddy Yankee ofreció su testimonio de vida tras su conversión al cristianismo: “No lo vi venir”

Raymond Ayala, más conocido como Daddy Yankee, uno de los artistas más grandes del reguetón, reapareció en una iglesia en Puerto Rico y ofreció por primera vez su testimonio de vida, luego de que en diciembre pasado anunciara su conversión al cristianismo.



Daddy Yankee ofreció su primera predicación en la iglesia Refugiados en su presencia, en Puerto Rico. El ícono del reguetón admitió ante la congregación que fue el orgullo lo que lo separó de Dios en su carrera artística.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me daba el mundo", señaló el cantante.

Un testimonio que Daddy Yankee centró en la importancia de la humildad: “Yo estaba muy seguro de mí. (Pero Dios me dijo) 'déjame enviarte, así como hice con los de la Torre de Babel y bajamos a destruir sus planes, yo voy a bajar a destruir los tuyos', y me envió un verdugo llamado la salud. Eso no lo vi venir, jamás ni nunca”.

El cantante, que hace 20 años estrenaba La gasolina, un tema que no ha parado de batir récords, dijo que ha tenido que pasar todo este tiempo para volver a Dios, pues fue en él donde descubrió que no se trata de una vida de éxito, sino de una vida con propósito.