Estados Unidos le dice a Cabello que él “y su pandilla de brutos criminales” destrozaron Venezuela

Tres buques destructores estadounidenses se ubicarían entre la noche del martes 19 de agosto y la madrugada del miércoles, frente a las costas de Venezuela, en la lucha del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico. Una de las primeras en dar esta noticia fue la agencia Reuters.

La administración del presidente Donald Trump aumentó a 50 millones la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico. El líder chavista anunció el despliegue en el país de 4,5 milicianos.

Los barcos son clase Arleigh Burke y se trata del USS Gravely, USS Jason Dunham y el USS Sampson. Se suman a otra movilización ordenada por el Pentágono de aviones espía P-8, un submarino, el grupo anfibio encabezado por USS Iwo Jima y 4 mil efectivos.

Estas embarcaciones tienen sistemas de combate y radares, diseñados para operaciones multimisión, es decir, útiles en ofensivas aéreas submarina, aérea o terrestre. El grupo anfibio, además, transporta helicópteros, aviones de despegue rápidos y vehículos blindados.



“Se creen tan listos (pero) no han engañado a nadie”

Esta información se da a conocer horas después de que Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, le enviara un mensaje a Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela.

“Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país. Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie. Son Ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón Usted y su pandilla de matones corren llenitos de angustia mientas yo ando tranquilo: la historia demuestra como terminan los tiranos” [sic], se lee en el mensaje que publicó a través de su cuenta en X.

El texto fue en respuesta a Cabello, quien la semana pasada habló de un supuesto plan de conspiración contra Colombia y Venezuela. (Lea también: Marco Rubio afirma que a Maduro y su régimen “tenemos que enfrentarlos con algo más que recompensas”)

Por su parte, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del vecino país, expresó que "estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al mejor estilo de un western hollywoodense, representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos”.

Agregó que “esos mismos inmorales están tratando de decir aquí que nuestro comandante en jefe (Nicolás Maduro) es un narcotraficante, que el ministro de la Defensa es un narcotraficante. Es una falta de respeto al pueblo de Venezuela".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co