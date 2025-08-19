Habla papá de Valeria Afanador sobre desaparición de su hija en Cajicá: “Caso extremadamente raro”

En bosques, en el río, en casas abandonadas y en bodegas de Cajicá ha sido buscada la niña Valeria Afanador, quien completó una semana desaparecida luego de que se le perdiera el rastro en su colegio, ubicado en zona rural del mencionado municipio cundinamarqués.

Desde entonces, un grupo de más de 200 personas de cuerpos de rescate se han volcado por los alrededores del río Frío en busca de la niña de 10 años, con síndrome de Down, pero los registros por la zona han sido infructuosos. El secretario de Seguridad de Cajicá, Wilson Halaby, manifestó que durante estos días se ha recopilado gran cantidad de material fílmico de grabaciones en su colegio.

Entre las hipótesis se habla de que la niña se perdió tras salirse por una cerca de su colegio, que cayó al río Frío o también de un posible rapto por parte de desconocidos. Las autoridades han manifestado que ninguna de estas situaciones se puede descartar, por lo que se analizan imágenes en cámaras en Cajicá y otros municipios aledaños, como Chía, Tabio y Tenjo.

El fin de semana, la comunidad de Cajicá realizó una caminata por las calles del municipio elevando sus súplicas para que aparezca la menor. La madre de Valeria, Luisa Cárdenas, planteó que, si alguna persona la tiene, por favor la entregue.



Las nuevas declaraciones del papá de Valeria Afanador

Manuel Afanador, padre de Valeria, le dijo a Noticias Caracol que seguirán orando a Dios para encontrar a la niña a salvo. “Teniendo la fe intacta”, manifestó. Sin embargo, mostró su preocupación por los nulos rastros que hay para la ubicación de la menor, pues pese a todos los barridos que se han hecho no se halló ninguna evidencia de qué puso haberle pasado.

En el diálogo con este medio de comunicación, agradeció la ayuda de todas las autoridades en la búsqueda de la menor, recordando que a las pesquisas y recorridos se han sumado incluso habitantes del municipio en los recorridos por los bosques.

“No sé si alguien tenga a mi hija. A hoy no sé si alguien la tiene o no. Se mantienen todas las hipótesis”, apuntó Manuel sobre las pocas pistas que hay en la investigación y recordó la recompensa de 70 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de Valeria.

Lo que le preocupa a Manuel es que pasan las horas y no hay alguna novedad en el caso. “No hemos recibido ni una llamada. No hemos sido objeto de extorsiones. Es un caso extremadamente raro”, indicó.

Este martes, las autoridades seguirán con los análisis de las imágenes recopiladas tanto en el colegio como en Cajicá, con la esperanza de dar con el paradero de la menor.

