Bloqueos de bicitaxistas afectan la movilidad en Kennedy: suspenden servicio de TransMilenio

En la mañana de este martes, 19 de agosto de 2025, las autoridades reportaron caos en la movilidad en la localidad de Kennedy, específicamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur por cuenta de los bloqueos generados por un grupo de bicitaxistas, quienes reclaman poder trabajar sin que la Policía les inmovilice los vehículos. La situación ha generado que tres estaciones de TransMilenio hayan visto afectado su servicio.

La empresa TransMilenio informó que las estaciones que no están prestando servicio son: Portal Américas, Biblioteca Tintal y ⁠Transversal 86. El servicio de alimentadores también está suspendido.

Los ciudadanos afectados se han visto obligados a caminar hasta la estación Banderas, la cual queda a 40 minutos.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) pace presencia en el lugar para tratar de recuperar la movilidad y dispersar a los bicitaxistas que están bloqueando.

A esta hora se registran bloqueos en la avenida Ciudad de Cali con Calle 38 sur, en Bogotá, por el paro convocado por los bicitaxistas.



Incluso, los manifestantes quemaron llantas sobre la vía para evitar el paso del transporte público y particular.