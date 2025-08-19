Lo que dijo William Cadavid, el habitante de calle señalado del asesinato de Esteban Yepes en Itagüí

El asesinato del joven Esteban Yepes, quien paseaba a su mascota por el centro de Itagüí, en Antioquia, cuando fue atacado por un habitante de calle, sigue causando conmoción en ese departamento, donde se prendieron las alarmas por las conductas agresivas de esta población.

En la esquina donde cayó Esteban, un joven quien acababa de graduarse como bachiller, estudiaba inglés y estaba en busca de trabajo, las personas han llegado en la última semana a prender velas o dejar flores como un homenaje póstumo.

La familia, oriunda del municipio de Concordia, pide justicia por el crimen del joven, quien recibió una herida mortal en el cuello por parte del habitante de calle, quien fue identificado como William Cadavid, 67 años. El hombre fue capturado minutos después de darse a la fuga.

Viviana, hermana de Esteban, señaló que -minutos antes del ataque- el joven le pidió a Cadavid que no golpeara a su perro. Luego fue a una tienda de mascotas y, al salir, según las imágenes en cámaras, el habitante de calle pasó por su lado, se devolvió y lo atacó por la espalda sin mediar palabra en ese momento.



¿Qué dijo el habitante de calle?

Tras la captura, Cadavid fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Al señalado le imputaron el delito de homicidio; sin embargo, este no aceptó los cargos.

Y mientras pasaba el dolor por el asesinato de Esteban, otros vecinos en Itagüí relataban que Cadavid mostraba comportamientos agresivos cuando las personas se negaban a darle una moneda. Se conocieron chats en los cuales se advertía tener cuidado con este hombre. Pese a estos señalamientos, Rafael Otálvaro, secretario de seguridad de Itagüi, manifestó que se conocía de estos comportamientos, pero no estaba realizando algún tipo de delito penal para capturarlo.

De acuerdo con información del diario local El Colombiano, durante la audiencia contra Cadavid, este hombre manifestó: “Soy inocente”. Sus palabras se dan pese a las evidencias en video que muestran el momento cuando ataca a Esteban.

Las autoridades judiciales señalaron que no hay un móvil claro sobre el crimen, pero que las imágenes detallan cómo Cadavid ve pasar por su lado al joven, se devuelve y lo ataca con un arma blanca en el cuello.

De acuerdo con abogados penalistas consultados por Noticias Caracol, el proceso contra Cadavid podría derivar en una pena de hasta 40 años de prisión; no obstante, el señalado, posiblemente, buscaría declararse inimputable por alguna afectación psicológica. Estas situaciones serán evaluadas tanto por la Fiscalía como por el juez a cargo del caso. Por lo pronto, el capturado fue privado de la libertad.

