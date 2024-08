La actriz británica Daisy Ridley fue diagnosticada en 2023 con la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta a la tiroides, reveló en una entrevista reciente.

La actriz de 32 años, que saltó a la fama con su papel protagónico en la última trilogía de Star Wars, ha hablado anteriormente de sus problemas con la endometriosis y los ovarios poliquísticos.

No obstante, después de filmar el thriller Magpie en 2023, Ridley se sintió excepcionalmente fatigada e irritable, le dijo a Women's Health en un artículo publicado el martes.

Comentó que inicialmente desestimó sus síntomas, que también incluían pérdida de peso y temblores en las manos, por la intensidad del papel.

"Pensé: 'Bueno, acabo de interpretar un papel muy estresante; presumiblemente por eso me siento mal'", dijo. Pero hablar de los síntomas con su médico finalmente la llevó a que le diagnosticaran la enfermedad de Graves.

¿Qué es la enfermedad de Graves?

La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo y es más probable que afecte a las mujeres que a los hombres, según la Asociación Europea de la Tiroides.

Otras celebridades que la han padecido incluyen a la rapera Missy Elliott y a la ex primera dama estadounidense Barbara Bush.

"Todos leemos las estadísticas sobre mujeres que no son diagnosticadas o que reciben un diagnóstico insuficiente y, en cierto modo, llegamos a la conclusión de que no me siento bien", expresó Ridley.

Ridley, que ya es vegana, reveló que ha pasado a minimizar la ingesta de gluten desde su diagnóstico, entre otros cambios en su estilo de vida.

La última trilogía de Star Wars terminó en 2019 con ‘Episodio IX: El ascenso de Skywalker’.

Desde entonces, Disney ha prometido tres nuevos largometrajes sobre el universo de ciencia ficción creado por George Lucas, uno de los cuales volverá a estar protagonizado por Daisy Ridley con su personaje Rey.