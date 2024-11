Juan Pablo Raba revela, entre lágrimas, por qué decidió crear el pódcast Los hombres sí lloran

El actor Juan Pablo Raba reveló entre lágrimas el origen de su pódcast Los hombres sí lloran. En diálogo con el programa La Red, de Caracol Televisión, contó que después de cinco años de pensar en ello, un viaje a Bhutan fue el empujón que le faltaba.

Dijo que tras investigar descubrió que “los hombres se están suicidando ocho veces más que las mujeres”.

Pensó que nadie querría “ver a dos manes sentarse a hablar de problemas, ¿quién va a querer sentarse a ver un man llorando? Yo soy llorón; de lo que más lloro es de facilidad y agradecimiento”.

Pero fue tras un viaje a Bhutan, que tenía pendiente hace 24 años, donde “en ese templo, en ese silencio y en esa meditación, algo me dijo: ‘Habla de esto, no importa si lo ven una o dos personas, habla’", relató con la voz quebrada.

Mostrarte vulnerable en esta casa va a ser una fortaleza; aquí no va a ser una debilidad. Recibió el mensaje de una mujer que le decía que "tenía tres años tratando de que mi esposo fuera a una terapia porque está en un hueco y no había conseguido que hablara".

Esto lleva unos cinco años gestándose, cuenta Juan Pablo Raba

“Empezó con el nacimiento de mi hija, cuando tenía 42 años. Entro en una suerte de depresión posparto; no creo que sea el término médico correcto, pero sí está demostrado que hormonalmente los hombres empezamos a pasar por muchos cambios por el nacimiento de nuestros hijos, pero nadie te pregunta”, aseguró el actor.

Además, Raba agregó que “uno comienza a comerse las preocupaciones y angustias. Empiezo a tener episodios de mucha angustia, de mucho miedo”.

El matrimonio de Juan Pablo Raba

En medio de la entrevista, el colombiano reveló detalles de su matrimonio. “Estoy casado con una bacana, tengo dos hijos sanos, no tengo derecho de ir a mi esposa y decirle ‘me estoy sintiendo mal’, cuando es ella la que acaba de tener un hijo”, aseveró.

Su trasegar profesional y personal también se ha visto contagiado por algunos pensamientos que no busca materializar, pero a veces, lo agobian.

“Un día, esos pensamientos me llevan a pensar que tal vez todo sería más fácil si yo no estuviera en este plano. No pensé en quitarme la vida, nunca tuve planes de atentar contra mi integridad física, pero sí pensé que si no estaba todo era más fácil”, acotó Raba.

El pódcast, uno de sus proyectos profesionales, llegó en el momento indicado para él, aunque asegura que todo el proceso ha sido de aprendizaje.

“El pódcast sale el año pasado cuando ya llevo cuatro años en terapia, con bajones, con subidones, con buenos momentos en mi matrimonio, retiros para hombres (…)”, afirmó el actor.

Y recalcó un plus que ha descubierto en su proyecto: “Empezar a compartirlo fuera de mi casa y que el 100% de los hombres con los que lo compartí en ese momento me dijeran que estaban pasando por lo mismo, dije: ‘Aquí está pasando algo’”.

