De Colombia para el mundo: marca de tejidos llegó a la Semana de la Moda en París

La marca de tejidos colombianos Gracies cumplió el sueño de pintar con sus colores una pasarela de la Semana de la Moda en París, en medio de tonos fucsia y naranja representaron en este importante evento la alegría latina y del país.

Colombia presente en la Semana de la Moda en París

Colombia es motivo de orgullo a nivel internacional en diferentes áreas y la moda es una de ellas. Recientemente en París se llevo a cabo uno de los eventos más importante de este sector, la Semana de la Moda y la marca de tejidos Gracies tuvo una espectacular participación.

Angélica Jaramillo, directora creativa de la marca, señaló en diálogo con Noticias Caracol en vivo que este sueño empezó hace cinco años, se fortaleció en medio de la pandemia y ahora con proyección internacional, la invitación para hacer parte del Paris Fashion Week fue una completa sorpresa.

"Nos llega un correo con una invitación a postularnos para el Paris Fashion Week, yo le decía a mi esposo que es el director de la marca: 'no, esto no debe ser cierto' y él me decía: 'sí, sí es cierto, sigue los pasos que están ahí'".

Decidió seguir los pasos y, entre ellos, estaba presentar una colección. "Presentamos una colección de tejidos para otoño, es la colección Romance". Gracias a estos diseños y prendas, a la marca colombiana se le abrieron las puertas en la Semana de la Moda en París.

Sobre la colección Jaramillo detalló que "van capas, ponchos, pantalones y tops tejidos con mucho color". Recordó que una de sus clientes les dice que "tener prendas de ustedes es sentir un abrazo cálido de colores".

La marca trabaja con mujeres colombianas

Gracies es una marca colombiana que trabaja con mujeres, tienen talleres en diferentes partes del país y una sede principal en Bogotá. "Tenemos mujeres con discapacidad auditiva, trabajan entregándolo todo y están pendientes de cada detalle".

Las prendas de este emprendimiento colombiano no solo buscan enamorar a nuevos clientes, también representar a Colombia en el exterior. Tras este gran paso por la Semana de la Moda de París preparan nuevamente sus maletas rumbo a México, donde también participarán de una importante feria de moda.