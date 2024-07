Deadpool y Wolverine hicieron un cameo en un video musical del grupo k-pop Stray Kids

Ryan Reynolds y Hugh Jackman, protagonistas de Deadpool y Wolverine respectivamente, han sorprendido a los fans con un cameo en el nuevo video musical del grupo k-pop Stray Kids.

¿Aparecen los superhéroes Deadpool y Wolverine?

El videoclip de la canción 'Chk Chk Boom', tema principal del miniálbum ATE, fue lanzado este viernes y en menos de 14 horas superó los 11 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en tendencia en la plataforma.

Además del cameo en 'Chk Chk Boom', los seguidores de Stray Kids recibieron otra sorpresa: se anunció que la banda surcoreana ha preparado una canción exclusiva titulada 'Slash' para la banda sonora de Deadpool y Wolverine. Este soundtrack, que también incluye éxitos como 'Bye Bye Bye' de NSYNC, 'Glamorous' de Fergie y 'You’re The One That I Want' de Olivia Newton John y John Travolta, entre otros, será lanzado al público a finales de julio.

¿De qué tratará Deadpool y Wolverine?



Entre líneas de tiempo alternas, acción y un sentido del humor característico de estas entregas, Deadpool y Wolverine se puede denominar como la primera del antihéroe en ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cuándo se estrenará Deadpool y Wolverine?

En Latinoamérica llegará a las salas de cine el 25 de julio de 2024.