Desafío Siglo XXI: Sathya se quitó el chaleco y mandó a su equipo Alpha a playa baja

El capítulo 19 del Desafío Siglo XXI inició con una gran sorpresa para participantes y televidentes, especialmente para los integrantes de la casa Alpha. Sathya, la joven participante que fue la primera eliminada y regresó tras la lesión de Cami al equipo morado, incumplió una de las reglas más importantes del reality al quitarse el chaleco de sentencia.

Las imágenes fueron proyectadas en la casa al inicio del capítulo, antes de que Andrea Serna convocara a los participantes a una nueva prueba. Los integrantes de Alpha quedaron sin palabras ante lo ocurrido con su compañera, mientras en las otras casas criticaban y cuestionaban el accionar de la participante, cuestionando si tal vez era la misión del elegido en este ciclo.

Cuando Andrea Serna contactó a los equipos les preguntó especialmente a Beta por su estadía en la primera noche en Playa baja, mientras que a Sathya y a Juan por su estadía en la 'suite ditu'. Los primeros pasaron una noche lluviosa y fría, despojados de comodidades, pero los segundos comieron, se bañaron y disfrutaron hasta de un jacuzzi y muchos lujos.

Sin embargo, la presentadora les indicó a Sathya y a Juan que en sus recuerdos de la noche anterior habían omitido un hecho importante y procedió a proyectar las imágenes de la participante sin chaleco de sentencia en el lugar. Eleasar, capitán de Alpha, tomó la palabra y dijo: "Estando acá varias veces les he dicho en tono de broma que ese chaleco, una vez está puesto, hace parte de su cuerpo. Quedamos anonadados y no conozco las consecuencias, fue irresponsable de su parte".



¿Qué sanción recibió Sathya y el equipo Alpha?

"El reglamento es muy específico, una vez tienen el chaleco no se puede quitar", insistió la presentadora. Además, también les recordó que, en este momento de la competencia, todas las decisiones impactan al equipo completo. La acción de Sathya llevó a todo el equipo Alpha a Playa baja, donde también están los integrantes de Beta. Andrea Serna tan solo les dio cinco minutos para recoger sus cosas y salir rumbo al lugar.

Pero eso no fue todo, la anfitriona del programa le informó a Sathya que, ante la gravedad de su acción, también había una sanción individual para ella. "El día de la competencia del Desafío a Muerte, saldrás dos minutos después de que lo hagan las otras jugadoras", le dijo Serna a la participante.

Sathya intentó disculparse con su equipo. "Puede que ustedes no me crean, pero era más la incomodidad de sentirme encharcada que no tuve en cuenta la regla que es tan importante. Me responsabilizo de eso porque sé que es algo que ninguno de nosotros queríamos vivir. Discúlpenme muchachos porque la verdad no lo hice con intención".

Las reacciones en las otras casas no se hicieron esperar. Katiuska, en la casa Omega, empezó con las teorías. "Yo pienso que puede ser una misión del 'elegido' porque me parece muy descuidado hacer algo que todos teneos tan claro, sobre todo ella que ya tuvo el chaleco una vez. No sé si por estar allá se le olvidó, que no creo, puede ser una misión del 'elegido'".

