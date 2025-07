Andrea Serna reveló cómo es su relación con los participantes del Desafío: ¿tiene algunos favoritos?

Andrea Serna lleva varias temporadas siendo la cara del Desafío, el reality más visto por los colombianos. Con su carisma y seriedad, la vallecaucana ha logrado conquistar el corazón de los televidentes y hacerse respetar por los participantes. Su rol en el programa está claro: explica las pruebas y realiza los respectivos llamados de atención, y una que otra vez suelta frases que se hacen icónicas en redes sociales.

Sin embargo, una parte complicada del trabajo de la presentadora es no poder interactuar de manera cercana con los participantes. El Desafío es un formato que por años ha causado emociones fuertes entre los televidentes, quienes toman bandos por equipos o personas; Andrea Serna debe mantenerse invulnerable ante las estrategias, capacidades y errores de los participantes, siendo siempre seria y objetiva con sus intervenciones.



¿Cómo se lleva Andrea Serna con los participantes del Desafío?

"Mi relación con los participantes del desafío es rarísima porque yo los admiro cantidades, pero en silencio", reveló la presentadora en una reciente entrevista con Lo Más Viral. Serna confesó en la conversación que, detrás de cámaras y sin que los participantes lo noten, ella les hace porras y, como cualquier televidente, se compromete con equipos y participantes.

Andrea Serna resaltó que, aunque no sea evidente, ella ve y reconoce los esfuerzos que hace cada uno de los desafiantes en el desarrollo de la competencia, pero todas sus emociones debe guardárselas. "Todo lo que les pasa lo vivo en silencio, porque cuando los veo en persona me tienen muchísimo respeto y lo valoro cantidades. Pero yo por dentro soy: 'Ay, Dios mío, lo que les está pasando'".

También comentó que, normalmente, cuando alguno es eliminado de la competencia o cuando se los encuentra fuera del programa, suele romper con ellos la barrera que se crea por el formato. Serna reconoció en Lo Más Viral que sí tiene participantes favoritos, o por lo menos algunos que la marcaron profundamente.



¿Cuáles han sido los participantes favoritos de Andrea Serna?

"A mí Valkyria me marcó", confesó la presentadora y agregó que la ganadora del Desafío The Box 2022 es inolvidable para ella "por la calidad de jugadora en muchos aspectos, no solamente las pistas, donde era una atleta tremenda, sino como vivía el tema de de ser una atleta integral, cómo era en la casa, todo era con mucha coherencia. Entonces, Valkyria, de todos mis afectos".

También señaló que Kevyn, el más reciente ganador del programa, lo tiene muy presente, "además por esa final que tuvo con Guajira, que la tenía pendiente". Mencionó igualmente a Sensei, ganador de la temporada 2023. De esta temporada, anticipó que Rata, del equipo Gamma, es uno de los participantes que ha llamado su atención, especialmente por la manera en la que compite contra Sensei en su disciplina, OCR.

Por otro lado, Andrea Serna aseguró que para competir en un Desafío no solo se necesita ser fuerte físicamente, sino mentalmente. "No puedes llegar al Desafío sin unas fortalezas físicas importantes, pero llegan los instantes de quiebre como varios ciclos sin comer, temas de convivencia difíciles y realmente lo que te rescata en ese instante es tu fortaleza mental. La mente aquí te rescata".

De hecho, señaló que el desafío mental no solo es para los participantes, también para ella como presentadora. "A uno el cuerpo muchas veces le dice: 'Ay, qué cansancio', porque nosotros grabamos sin parar, no es que el sábado nos vamos para la casa. s la mente la que te dice: 'No, hermana, es que la que aceptó el reto de ser la conductora del Desafío no fue la señora que va pasando por la esquina, fue usted. Así que se me para esa cama que nos vamos a entrenar a las 5:15 de la mañana'".

