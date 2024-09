Detienen a Luisito Comunica en República Dominicana, quedó en video: "Fueron bruscos"

A través de redes sociales se han conocido grabaciones realizadas por los usuarios del metro de Santo Domingo, República Dominicana, del momento en que Luisito Comunica es retirado de una de las estaciones por parte de las autoridades y, según se conoció, fue detenido.

El influenciador Luisito Comunica es reconocido en redes sociales por su contenido de viajes. A lo largo de los años y con millones de seguidores, el mexicano suele visitar muchos países del mundo y registrar diferentes experiencias que se pueden vivir en sus ciudades.

En estos días, Luisito llegó a la capital de República Dominicana y, como es común, empezó a grabar contenido en la ciudad. Por ese motivo decidió subir al metro de la ciudad con sus cámaras, aparentemente con la intención de registrar cómo funciona el sistema de transporte en ese lugar.

¿Por qué detuvieron a Luisito Comunica en República Dominicana?

Usuarios de las redes sociales registraron en sus cámaras el paso de Luisito Comunica por el metro de Santo Domingo. Varios de ellos lo grabaron y se tomaron fotos con él en los buses; sin embargo, al llegar a una estación, varios uniformados detuvieron al famoso y lo sacaron del sistema de transporte.

Publicidad

En las redes sociales también se viralizaron los videos del momento en que tres uniformados acompañan al mexicano fuera de la estación.

¿Que tiene de malo?



Autoridades del Metro de Santo Domingo detuvieron al influencer mexicano Luisito Comunica (@LuisitoComunica), acusado de grabar dentro de las instalaciones. #LaJunglaRD pic.twitter.com/hfd4hVukhs — La Jungla RD (@lajunglardd) September 11, 2024

Según detalló la cuenta oficial del Metro de Santo Domingo, el motivo de la detención del mexicano se da por no contar con los permisos necesarios para grabar dentro del sistema de transporte.

Publicidad

Detallaron que los hechos ocurrieron en la tarde del 10 de septiembre, pero que "luego de las verificaciones correspondientes, se les permitió continuar con su trabajo, aunque Luisito Comunica decidió no seguir con las grabaciones en ese momento". Además, finalizaron su comunicado dándole la bienvenida al influenciador y poniéndose a su disposición para que grabe contenido en sus instalaciones.

COMUNICADO



Desde la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), responsable de las operaciones del Metro, hacemos de conocimiento público que el influencer mexicano Luisito Comunica estuvo en las instalaciones del Metro de Santo Domingo la tarde de ayer, martes 10 de… pic.twitter.com/9WAOnOi0AW — Metro de Santo Domingo (@MetroSD_RD) September 11, 2024

¿Los policías trataron mal a Luisito Comunica?

Aunque la situación no pasó a mayores y Luisito Comunica no fue privado de su libertad ni multado, después de lo sucedido sí reveló que fue atacado por los uniformados.

A través de las redes sociales de Aquaman, el influencer dominicano que lo ha estado acompañando en su viaje por el país, detallaron que los uniformados los agarraron a la fuerza y mostraron en video el momento en que intentaron pegarles con el bolillo.

Luego de que el dominicano le pidiera excusas al mexicano, Luisito Comunica expresó: "No es tu culpa, no paso nada, pues nos agarró la poli, pero se escaló a un nivel que no me imaginaba, es que sacó la macana y todo. Sí, estábamos grabando y no lo debemos hacer, pero fue de una manera muy brusca".

Video donde se ve la actitud salvaje que tratan a Luisito Comunica, además de prepotente y que nada soprende de quienes "velan" por que las reglas se cumplan en el metro... pic.twitter.com/aY6mooQMIU — El güele Popesh - Parody 😀 (@radikeltotel) September 11, 2024