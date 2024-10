Egidio Cuadrado y su legado musical: La tierra del olvido, La bicicleta y otros temas

Egidio Cuadrado falleció en la madrugada de este lunes, 21 de octubre de 2024, en la Clínica Colombia de Bogotá, tras enfrentar complicaciones por una afección respiratoria. Su muerte deja un vacío en el mundo del vallenato, para el que compuso grandes éxitos musicales, como La tierra del olvido.

Uno de los artistas que más trabajó con él fue Carlos Vives, quien en las últimas horas le había enviado un mensaje al compositor: “Ya son varios años caminando por La Provincia sin el acordeón de mi compadre Egidio, acompañándolo en su lucha por arrancarle pedazos a la vida y que el sueño que hemos vivido en estos 30 años nunca se acabe, juntos hasta el final”.

Los éxitos de Egidio Cuadrado

En 1985, cuando se coronó como rey vallenato, no solo tocó temas como ‘El Mejoral’ y ‘La vieja Sara’. Allí, el maestro aprovechó la tarima para visibilizar el vallenato clásico con éxitos de su autoría, como ‘Puya Puyá’ y ‘Mariposa urumitera’.

El Festival de la Leyenda Vallenata fue el peldaño que le permitió conocer a Carlos Vives. Lo vio por primera vez y tocó junto a él cuando el samario protagonizaba la telenovela 'Gallito Ramírez' de Caracol Televisión. Ya en la serie de 'Escalona', de la misma cadena, fue donde empezó la historia musical de La Provincia, grupo del samario y que marcó un antes y un después en la vida de ambos artistas.

En proyectos como ‘Clásicos de La Provincia’, álbum de Carlos Vives que en 1993 revolucionó la música vallenata fusionando sonidos tradicionales con el rock y el pop, Egidio Cuadrado hizo importantes aportes consolidándose como precursor de la modernización e internacionalización del género, con canciones como ‘La gota fría’ y ‘La cañaguatera’.

Hubo otros temas memorables, como ‘Carito’. Según Vives, la canción surgió como un embuste de su compadre Egidio Cuadrado, quien le inventó que ella había sido su profesora de inglés en el Colegio Colombo Americano de Barranquilla. Tras lanzar el éxito descubrió que dicha institución no existía y mucho menos la supuesta maestra.

Egidio Cuadrado describía a Carlos Vives como su hermano

Otro de sus temas fue 'Soy villanuevero’, que el maestro ayudó a regrabar con Carlos Vives para la producción ‘Escalona: nunca se había grabado así’.

Egidio Cuadrado también colaboró en la creación de éxitos como ‘La Bicicleta’, ‘Corazón profundo’ y ‘La Tierra del Olvido’.

Egidio Cuadrado no solo tocó con Carlos Vives

Compartió escenario con artistas como Shakira y Gusi y, según dijo en el programa Los Informantes, "el único que me faltó ponerle el acordeón fue Michael Jackson porque se murió, si no se hubiera muerto Michael Jackson hubiera grabado con él también".