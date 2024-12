El combo de mis ex: la última canción de Omar Geles lanzada siete meses después de su muerte

El 21 de mayo de 2024, el mundo del vallenato perdió a uno de sus más grandes exponentes, Omar Geles , quien falleció a los 57 años debido a un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis en Valledupar. Ahora, siete meses después de su partida, sus seguidores pueden disfrutar de un homenaje póstumo con el lanzamiento de El combo de mis ex, la última canción que el artista grabó, en esta ocasión acompañado de Alan Lover, un destacado cantante de música popular.

La trayectoria de Omar Geles

Omar Geles dejó una huella imborrable en la música vallenata. Fundador del grupo Los Diablitos en 1985 junto a Miguel Morales, Geles cosechó una exitosa carrera musical y ganó gran reconocimiento en el mundo artístico. Entre sus composiciones más famosas se encuentran Los Caminos de la Vida, Tarde lo conocí y Cómo le pago a mi dios, canciones que se han convertido en himnos del vallenato.

El combo de mis ex, una canción que mezcla humor y desamor

El combo de mis ex es una canción que refleja el estilo único de Geles, combinando humor y desamor en su letra. La historia narra las vivencias de un soltero que no puede evitar recordar y añorar sus relaciones pasadas. Este sencillo no solo destaca por su letra, sino también por su producción musical, a cargo de Alan Lover, Juan José Meneses y Kevin Molina. La mezcla y masterización estuvieron en manos de Juan José Meneses, prometiendo conquistar a los amantes del género.

Un video musical que celebra la vida de Geles

El lanzamiento de El combo de mis ex viene acompañado de un video musical en el que se puede ver a Omar Geles tocando un acordeón blanco con su nombre y vestido completamente de negro con un sombrero. En el videoclip, Geles aparece contento junto a Alan Lover, rodeado de mujeres y hombres que brindan y cantan la composición. Este video es un recordatorio de su legado en la música nacional.

Composición y producción del sencillo

El tema fue compuesto por Omar Geles y Alan Lover, y tiene un marcado toque del sonido regional mexicano, lo que le da un carácter especial y distintivo. La colaboración entre estos dos artistas resultó, sin saberlo, en una canción que no solo rinde homenaje a Geles, sino que también celebra la diversidad y riqueza de la música latina.

Según los registros de su familia, Omar Geles dejó un legado impresionante con más de mil composiciones, muchas de ellas inéditas. Este repertorio es un testimonio de su talento y dedicación a la música, y asegura que su influencia perdurará por generaciones.

Los últimos días de Omar Geles

Semanas antes de su fallecimiento, Omar Geles había presentado una complicación de salud durante un concierto en Miami, lo que lo obligó a cancelar algunos compromisos y regresar a Colombia. A pesar de intentar tomar reposo, los compromisos que tenía como parte del Festival de la Leyenda Vallenata y el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá lo obligaron a seguir con su agenda.

A sus allegados les decía que pronto buscaría un espacio para realizarse exámenes médicos, los cuales dieron resultados positivos y le permitieron seguir con sus compromisos. Tras el buen momento que vivió junto a Silvestre Dangond y otros colegas en Bogotá el 18 de mayo, Omar Geles regresó a Valledupar.

El 21 de mayo, Omar Geles tenía una cita imperdible con su amigo y colega Osmar Pérez para jugar tenis, una tradición entre ellos. Durante el juego, Geles se desplomó y fue trasladado desde el Club Campestre hasta la clínica Erasmo de Valledupar, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Omar Geles, un ícono del vallenato que dejó un legado inolvidable Foto: Colprensa

Un legado que vive

La muerte de Omar Geles dejó un vacío en el mundo del vallenato, pero su legado vive a través de su música. El combo de mis ex es un recordatorio de su talento y una celebración de su vida y obra. Los seguidores de Geles ahora tienen la oportunidad de disfrutar de esta última pieza musical, un homenaje póstumo que honra la memoria de un ícono del vallenato.