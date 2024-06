El emocionante regreso de Aurelio Cheveroni, del Club 10, en Día a Día: "Qué nostalgia"

Un momento emocionante se vivió en la mañana de este jueves 13 de junio en el programa Día a Día, de Caracol TV. En medio de la celebración de los 70 años de la televisión colombiana, Aurelio Cheveroni, de Club 10, hizo presencia en el estudio.

>> El tierno reencuentro de Juliana Velásquez con Aurelio Cheveroni, del Club 10: “Sigue vivo”

El querido lobo rojo junto a la gata Mary Moon y el dinosaurio Dinodoro protagonizaban, todas las mañanas de los fines de semana, el programa infantil Club 10. Esta producción se transmitió desde 1999 hasta 2015, en el canal Caracol.

Aurelio Cheveroni ingresó al set de Día a Día luciendo una sudadera negra con el logo del canal, y sorprendió a los presentadores Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas, Carolina Cruz y Carlos Calero.

Publicidad

El personaje agradeció ante las cámaras del matutino los más de 10 años que estuvo animando las mañanas de los niños colombianos. También bromeó diciendo que cada vez que lo dejaban salir se encontraba con que en el canal todos estaban "más viejos", pero él seguía igual.

En las redes del matutino de Caracol Televisión se compartió la conversación que Iván Lalinde y Aurelio Cheveroni tuvieron sobre su historia en la televisión. El peluche recordó sus capítulos favoritos de Club 10: "Me gustó mucho cuando dejé de ser fucsia y me volví rojo, y el más memorable fue el último, me encantó porque todos estuvieron invitados".

Publicidad

>> 70 años de la televisión colombiana: actores y presentadores cuyas muertes han dolido mucho

Sobre sus grandes amigos, detalló que "Mary Moon no pudo venir porque está ocupada estudiando y a Dinodoro todavía le están cambiando el pañal". Finalizó su intervención diciéndole al presentador de Día a Día que sigue siendo "uno de los más bellos de la televisión colombiana".

La aparición sorpresa de Aurelio Cheveroni en Día a Día emocionó a los televidentes de Caracol Televisión, quienes manifestaron su felicidad por ver al peluche nuevamente. "Qué nostalgia", "Juro que no voy llorar", "Han desbloqueado un recuerdo increíble", "Debería volver el Club 10", "Aurelio te amamos", se lee en las reacciones.