Ela Taubert cuenta cómo surgió colaboración con Joe Jonas: "Gracias por invitarme a soñar"

Ela Taubert, con tan solo 24 años, fue la ganadora del premio a Mejor Nueva Artista en los Latin Grammy 2024. Durante la ceremonia, varias estrellas, incluidas Karol G, le expresaron sus felicitaciones. La bogotana manifestó que también la aplaudió "Feid y Yatra. Carlos Vives, que lo admiro y lo respeto mucho, y además, que también era su noche. Entonces, me dio mucha ilusión".

Colaboración entre Joe Jonas Y Ela Taubert

Tan pronto como pisaron el escenario, la enorme química existente entre ambos artistas fue palpable y su performance se tornó en los momentos y sucesos que marcarían la velada como uno de los puntos culminantes de la misma. Las redes sociales se llenaron de elogios para Ela, quien mostró no sólo su talento como cantante, sino también su capacidad para trabajar con artistas tan reconocidos internacionalmente como Joe Jonas, famoso por su carisma y versatilidad.

El estreno de la versión bilingüe, que realiza una mezcla entre el inglés y el español, fue ovacionada por el público del Kaseya Center. Pocas horas después, la canción fue oficialmente lanzada en las plataformas digitales y se convirtió rápidamente en tendencia, dando cuenta del trabajo de ambos artistas.

Publicidad

En una entrevista, la cantante confesó que la presentación en sí era un gran momento de su carrera: "Este performance que hicimos fue muy especial. Joe, no solo como artista, sino como ser humano, es demasiado lindo. Le estaré infinitamente agradecida por querer acompañarnos, por querer estar ahí, puso todo su corazón en cada detalle. Mi niña interior se desmayó, volvió a despertar y se desmayó mil veces. Este era un sueño que tenía desde muy niña y, la verdad, es una locura".

Publicidad

El origen de esta colaboración

Ela contó cómo se produjo esta inesperada colaboración: "Yo, que soy muy sensible, cuando pienso en lo difícil que es la carrera y lo difícil que puede ser y, a pesar de ello, no rendirse nunca. En estos momentos siempre tiendo a escribir a artistas que admiro y que respeto y a darles las gracias por inspirarme, gracias por todo... Con Joe no fue la excepción y tenía muy pegada una de las canciones que sacó hace poco y le escribí un mensaje: 'Espero, de verdad, algún día hacer algo contigo. Te admiro mucho, gracias por invitarme a soñar'. Fue muy lindo".

Ela jamás pensó que Joe le contestaría: "Fue la locura de mi vida. Casi me muero... Ya en adelante todo es historia, pero esta es la moraleja: ningún sueño es muy grande y todo se puede cumplir".

Recibimiento del Latín Grammy

Ela describió aquel momento: "Cuando escuché mi nombre, me quedé en blanco. Era incapaz de asimilar lo que estaba pasando. Y después, cuando regresé a agradecer a la gente, lo primero que hice fue abrazar a Kevin, que es mi compañero y mi productor. Estaba llena de gratitud y emoción. Fue un momento único".

Publicidad

Se planteó la posibilidad de una segunda producción discográfica con él. Ela se expresó abierta a la posibilidad y con entusiasmo: "Eso espero. Nunca digas nunca", dijo entre risas.

Finalmente, cuando se le preguntó si tiene algo nuevo preparado para despedir el año, ella dejó la puerta entreabierta: "No quiero fastidiar la sorpresa, pero espero lograr compartir algo con ustedes antes de que se agote este 2024 ".