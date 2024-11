¿Quién es Ela Taubert, colombiana que ganó su primer Latin Grammy y cantó con Joe Jonas?

En Colombia, este 15 de noviembre Ela Taubert es la noticia nacional. La joven colombiana, de 24 años, ganó su primer Latin Grammy y cantó en el escenario del Kaseya Center con Joe Jonas.

¿Quién es Ela Taubert?

Nacida el 10 de septiembre de 2000, Ela Taubert es hija de la reconocida presentadora y exreina de belleza Érika Taubert. Desde hace varios años, la joven se ha hecho reconocida en la industria musical nacional por su potente voz y sus letras que conectan con historias de vida de sus seguidores.

Ela creció escuchando a artistas femeninas como Miley Cyrus, Adele y Taylor Swift, motivo por el que con su música se ha inclinado por el pop contemporáneo y el indie, con canciones en las que toca temas como el amor, desamor, autodescubrimiento y su crecimiento personal.

Canciones como Creer, Yo primero o ¿Por qué no me fui antes?, lograron conectar con miles de seguidores. Su reconocimiento llegó a través de las redes sociales en plena pandemia del COVID-19, cuando publicaba covers en sus perfiles, sin mostrar su cara.

Finalmente, se dio a conocer ante los seguidores que había conseguido con este 'refugio musical' que creó en sus redes sociales y empezó a compartir sus propias canciones.

En su camino ya había varios logros previos que la llevaron hasta los Latin Grammy este 2024, como ser una de las graduadas de la primera generación de la alianza entre Universal Music Latino y Art House Academy / Abbey Road Miami; así como haber sido nominada en los Premios Nuestra Tierra y luego ganó su primer Premio Juventud como Nueva Generación - Femenina.

Ha colaborado con importantes artistas como Morat, a quienes acompañó en concierto, y recibido el apoyo de reconocidas estrellas internacionales como Karol G, quien la invitó a abrir su concierto en El Campín, Bogotá. Además, este año realizó su tour internacional, Metamorfosis, llegando a escenarios de México y otros países.

Ela Taubert recibe su primer Latin Grammy

Ela Taubert y Joe Jonas presentaron su nueva canción ¿Cómo pasó? - Foto: AFP

Su arduo trabajo y talento la llevaron también a ser nominada a los Latin Grammy en la especial categoría de mejor nuevo artista, premio que se llevó en la noche del 14 de noviembre de 2024 en la ceremonia que se realizó a cabo en Miami.

Además, Ela protagonizó un importante momento, pues se presentó en el escenario del Kaseya Center acompañada de Joe Jonas, un artista que ella ha admirado desde pequeña. En diálogo con Noticias Caracol en vivo , la cantante colombiana contó que esta colaboración fue un sueño hecho realidad.

"Yo suelo soñar mucho y estaba escuchando una canción de Joe Jonas, entonces decidí escribirle un mensaje agradeciéndole que me ha inspirado y que me gustaría cantar con él. Lo más loco que podía pasar, pasó, que él me respondiera. Él es una persona hermosa, no solo es un gran artista sino un gran ser humano", señaló.

Ela detalló que, próximamente, celebrará con su familia este importante logro disfrutando de los parques Disney en Florida y su próxima presentación será en su ciudad, Bogotá, en el festival Megaland.