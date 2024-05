Elianis Garrido recuerda lo más raro que han inventado de ella: "Dijeron que nací hombre"

Elianis Garrido, como muchas otras figuras públicas y famosas en las redes sociales, constantemente está expuesta a los comentarios de aquellos a los que no les agrada. También ha sido víctima de rumores y suposiciones sobre su vida a las que no les permite quitarle la tranquilidad.

En entrevista con Camila Jiménez en el podcast Mójate la palabra, la barranquillera advirtió sobre lo peligrosos que son los comentarios malintencionados en las redes sociales. Aunque está segura de que ha construido una excelente relación con sus seguidores, sabe que de vez en cuando llegan a sus perfiles personas con intenciones de ofenderla.

"A mi me llegan con historias mías que yo no tengo ni idea que había vivido, hay gente que parece que sabe más de mi vida que yo", recordó la bailarina profesional y dio como ejemplo que "en algún momento de mi vida dijeron que yo había nacido hombre, que había hecho el tránsito y que por eso no había fotos mías de niña".

La también actriz Elianis Garrido reveló que el motivo por el que realmente no tiene fotos de su infancia es que "en mi casa éramos tan humildes que no había tiempo que no había para pagar fotos, no había celulares, hay apenas unas fotos mías de bebé".

Pero eso no ha sido todo, Garrido se ha encontrado con todo tipo de suposiciones sobre su vida amorosa y familiar que luego toman relevancia en las redes sociales. Recordó en la entrevista que en otro momento también "me inventaron un romance con Kaleth Morales y yo ni siquiera lo conocí, surgió porque hablé de un novio que falleció en un accidente y fue el mismo año del accidente de Kaleth", así mismo inventaron que su hermano menor realmente es su hijo, pero que ella lo niega.

Elianis Garrido señaló que a la hora de enfrentar este tipo de comentarios y ataques, no teme bloquear a las personas. "A mí me han escrito que debería matarme. Hay gente que te va a detestar, pero yo no trabajo para la gente que no me quiere. Yo borro y bloqueo porque no voy a entrar en el juego de contestar y darle poder".

