Epa Colombia dijo que sí le ayudó económicamente a Luly Bossa y mostró el comprobante

Durante una transmisión en vivo, Luly Bossa afirmó que no tenía conocimiento de haber recibido ayuda económica de Epa Colombia tras el fallecimiento de su hijo menor, Ángelo Bossa. Luego de conocer esas declaraciones, la empresaria se pronunció y dijo que sí colaboró.



Daneidy Barrera respondió desde su perfil de Instagram y compartió una captura de pantalla de una transferencia realizada al equipo de la actriz el día que falleció su hijo.

¿Qué dijo Epa Colombia?

Epa Colombia se mostró sorprendida por las reacciones de Luly Bossa y de sus seguidores, quienes la criticaron por las declaraciones de la actriz.

“Vi que la actriz Luly Bossa necesitaba ayuda, colocaron una cuenta y un nequi, amiga, yo hice una transferencia de $800.000”, contó Barrera.

Asimismo, la creadora de contenido agregó que "cuando veo a todo mundo tratándome mal, uno antes de juzgar debe saber que personas le ayudan, una por una, de pronto no revisó o su mánager”.

La empresaria defendió su acción, afirmando que no necesitaba publicar la cantidad de dinero, porque lo hacía de buena fe: “Uno siempre hace las cosas de corazón, uno siempre hace las cosas bien”.

Al finalizar, Daneidy mostró el comprobante de la transferencia que hizo a un número en Nequi. Además, enseñó el mensaje que le escribió a una cuenta con el nombre de Jhonatan Del Castillo, quien aparentemente se encontraba apoyando la campaña de Luly Bossa en redes sociales.

La versión de Luly Bossa

En una transmisión en vivo, la actriz indicó que no tenía conocimiento de haber recibido plata de Epa Colombia: "Me van a disculpar, pero yo no recibí ayuda de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso. Ella no se comunicó conmigo ni con el equipo".

Además, señaló que ella tiene un registro detallado de todas las personas que contribuyeron económicamente: "Yo tengo un extracto, hay unas cosas muy puntuales y uno con eso no se puede equivocar porque uno tiene que dar cuenta al gobierno".