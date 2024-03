Hijo de Luly Bossa murió y así lo confirmó la actriz: "Mi Ángelo se me fue"

Luly Bossa, famosa actriz colombiana, preocupó a sus seguidores de las redes sociales luego de que publicara un video en el que se veía sumamente angustiada. En la corta grabación, ella pidió una oración, al parecer, por la salud de su hijo Ángelo. Pero, horas después, reapareció informando que murió.



"Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", dijo la actriz en la publicación compartida en la mañana de este sábado, 9 de marzo de 2024.

Añadió: "Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor".

En otro video, que tan solo dura 8 segundos, pero publicado más temprano, la actriz dijo agitadamente: “Por favor, oración, por favor oración por Ángelo. Por favor, oración”.

Se lograba apreciar que Luly Bossa estaba llorando y muy afectada.

Ángelo Bossa padecía una enfermedad degenerativa, la cual hizo que empezara a perder la movilidad desde niño. Fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne.



