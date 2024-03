Luly Bossa desmiente a Epa Colombia: "Nunca recibí nada de ella"

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Luly Bossa dio mayores detalles sobre el duro proceso que enfrenta tras la muerte de Ángelo, su hijo menor. Uno de los temas que salió a relucir fue la respuesta de la actriz a la supuesta ayuda económica que le envió Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia.

Sin pelos en la lengua, Luly Bossa aclaró que nunca recibió dinero de la empresaria de keratinas. "Yo no recibí nada de Epa Colombia. La gente que me enviaba, que era gente famosa, me hablaron por interno y por WhatsApp, pero nunca se pusieron a manifestarlo", aseguró la actriz.

"Uno con eso no se puede equivocar. Yo no recibí pantallazo ni nada de la señorita Epa Colombia, ni se comunicó con el equipo ni nada", agregó. Luly Bossa comentó que de pronto la creadora de contenido "quiso montarse en la ola de la noticia, pero ahí no pasó nada".



"Lo mejor que puedo hacer es celebrar la vida que tuve con Ángelo"

Luly Bossa también contó en sus redes sociales cómo fueron los últimos días de su hijo. "'A mí que no me coman los gusanos', estaba pidiendo que lo cremaran, que no lo dejara olvidar", fueron las palabras que Ángelo les expresó a quienes lo cuidaban, días antes de partir, según la actriz.

Luly admitió que no quería que su pequeño gran luchador se diera por vencido. Sin embargo, Ángelo estaba cansado. De hecho, su hijo mayor le aseguró que el joven seguía vivo solo por ella.

La actriz recordó que el día antes de morir “él estaba bien”, pero “estaba mamado”. “Él estaba perfecto, es que es lo increíble, no tenía flemas, no tenía reflujo, no tenía nada”, mencionó.

A la mañana siguiente, Ángelo bromeó con la enfermera que lo cuidaba en ese momento: “Perrita (parcera), levántese que se le hace tarde”, le dijo de forma jocosa.

Cuando la enfermera se estaba arreglando, él la cuestionó porque se estaba demorando, "yo no sé si él se quería ir solo", relató Luly Bossa, refiriéndose a la muerte de su hijo.



Él sostuvo “ya vengo”, aspirando fuerte, pero cuando la enfermera lo miró ya no lo veía respirar y alertó de inmediato a Luly Bossa. "Empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas, yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca", relató.

Añadió: "Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud, llamé a una vecina aquí que el hijo es médico, nadie me abrió".

Luly señaló que "a veces Ángelo volvía, tenía pulso, y volvía y se me iba. No podían hacer nada, no le encontraban la vena” y finalmente “hizo un paro”.

"Se lo llevaron, la ambulancia salió antes que yo, una vecina apareció y me dijo ‘venga, yo la llevo’. Llegué cinco minutos después y cuando el médico me vio me dijo ‘mire, no hay nada que hacer’", concluyó.