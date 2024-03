Estos son los famosos que se solidarizaron con Luly Bossa tras la muerte de Ángelo, su hijo

Luego de queLuly Bossa confirmó la muerte de su hijo menor, Ángelo Bossa Brieva, famosos como Greeicy, Luisa Fernanda W, Valentina Lizcano y Valerie Domínguez han manifestado su apoyo a la actriz.



Cuando Luly Bossa dio a conocer la muerte de su hijo, a través de un video en Instagram, ella manifestó: "Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda".

La actriz añadió: "Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor".

El video de Luly Bossa contando la partida de su hijo ha llegado a más de 8 millones de reproducciones. En la sección de comentarios, sus colegas del mundo del espectáculo han manifestado su apoyo.

Greeicy Rendón, actual entrenadora en La Voz Kids, de Caracol Televisión, escribió: “Una madre ejemplar, única. Una madre que inspira, una madre que dio más que su 100%. Gracias por, a través de tu relación con él, enseñarnos tanto. Te abrazamos el alma hoy. Te admiramos y te respetamos. Cuenta con todos nosotros”.

Luisa Fernanda W comentó: “Eres una mujer admirable, mucha fuerza. Siempre de la mano de Dios”.



Por su parte, Valentina Lizcano recalcó a Luly Bossa que “no estás sola, aquí estamos para ti, que eres la madre más valiente y amorosa dándolo todo y mucho más. Ángelo nos enseñó a todas las que te admiramos que el amor es más fuerte. Te abrazo, mi Luly, de corazón a corazón”.

Valerie Domínguez resaltó la labor que hizo Luly Bossa con Ángelo: “Fuerza, mamá bella. Eres demasiado. Qué gran ejemplo, cuenta con nosotros”.

El malestar que padeció Ángelo antes de morir

En un video que grabó Luly Bossa para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la actriz reveló que su hijo estaba padeciendo una fuerte virosis.

Asimismo, relató que, a pesar de que Ángelo se sentía indispuesto, le escribió una carta manifestándole su cariño y afecto.

“Feliz Día de la Mujer, mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante”, se lee en la misiva.