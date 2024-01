¿Epa Colombia fue "mentirosa y manipuladora" con Diana Celis? La jugadora habría enviado indirecta

Por medio de las historias de sus redes sociales, Diana Celis, jugadora de Independiente Santa Fe, se habría dirigido a su expareja Epa Colombia, conocida influencer, tachándola de "mentirosa y manipuladora".



Un usuario le preguntó a la futbolista si alguna vez había desaprovechado una oportunidad del exterior para ejercer su profesión. Diana le respondió a su seguidor que sí y que “lo más triste es que pienso que no valió la pena porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora. No valoró nada de lo que hice por ella”.

Anteriormente, durante el concierto de Karol G en Medellín, Epa Colombia le habría enviado un duro mensaje a Celis mientras sonaba la canción ‘Mi ex tenía razón’ de la intérprete paisa.

En medio de una de las estrofas del éxito de la Bichota, Daneidy Barrera, a grito herido, se grabó mientras cantaba y aprovechó para mandarle una aparente indirecta a su exnovia. "Y me llegó una mejor, que me lo hace mejor...", entonó Epa Colombia y, de inmediato, agregó: "Y me dejó hasta embarazada".

Por medio de su Instagram, la influencer manifestó su admiración por la Bichota y compartió cómo vivió el concierto, el cual describió como el mejor de su vida.

“Te amo Karol G. Es el mejor concierto de mi vida. Estoy feliz y disfruté cada segundo de todo”, escribió la creadora de contenido.

Diana Celis confirmó en 2022 que Daneidy Barrera le fue infiel y ese habría sido el motivo de la separación de la pareja.

La futbolista compartió un video en el que aparecía junto a un antílope y en broma dijo que el tamaño de los cuernos del animal era tan grande como “los cachos” que le pusieron a ella.



"Vea, parce, que estos son los antílopes, los segundos antílopes más grandes del mundo. Hey, mi amigo, meros cuernos los que usted tiene, ¿no, mi hermano? Como los que me pusieron a mí. Ya estamos bien, mi hermano, ya estamos bien, ¿cierto?", puntualizó Diana.