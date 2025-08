Shakira cuenta la historia de su cabello: "Salí llorando del salón de belleza"

A lo largo de las últimas décadas, Shakira se ha convertido en una de las estrellas musicales más destacadas a nivel mundial. Además de mantenerse vigente con sus éxitos de siempre, recientemente la barranquillera ha conquistado nuevamente seguidores en todo el mundo con su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Pero no solo la música ha sido un factor llamativo en la vida de la colombiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además de referente musical, Shakira es un referente de belleza para muchas mujeres. No solo su cuerpo atlético y su rostro conservado son dignos de admiración por sus seguidoras, su cabellera ha sido un símbolo de la cantante a lo largo de los años. Rizado, largo y rubio, es principalmente como se identifica el cabello de Shakira, aunque la cantante ha pasado por múltiples estilos.



Shakira revela lo que ha sufrido con su cabello

Detrás de la imagen de estrella global que baila y canta frente a multitudes, Shakira esconde una batalla íntima que, durante años, la ha acompañado en silencio: la de lidiar con su cabello. En medio del evento de lanzamiento de su nueva línea de productos capilares Ísima, la artista colombiana se despojó de etiquetas y compartió una confesión que sorprendió a los asistentes.

“Si me dieran una moneda por cada vez que salí llorando del salón de belleza porque alguien quemó mi cabello, sería millonaria”, expresó conmoviendo a los presentes. Con esta declaración, Shakira resumió décadas de frustraciones, intentos fallidos y una búsqueda incesante por encontrar productos que se adaptaran a su cabello, el cual ella describió como "rebelde, temperamental y complejo”.

Publicidad

La intérprete de 'Las Mujeres Ya No Lloran' detalló cómo, a lo largo de su carrera, su cabello ha sido protagonista involuntario de múltiples dramas estéticos. Desde sus inicios como morena, pasando por etapas de rubio, rojo y las inevitables decoloraciones, su relación con el cabello ha sido todo, menos sencilla.

“He probado todos los productos que existen en el mercado”, confesó. “Hay muchos que prometen reparar desde el interior, pero al final mi cabello seguía seco, apagado, sin vida. Me di cuenta de que la mayoría de las fórmulas estaban pensadas para cabellos perfectos, lisos, naturales, y no para melenas como la mía, que ha pasado por decoloraciones, planchas, tenazas y todo tipo de agresiones”.

Publicidad

Esa sensación de insatisfacción llevó a Shakira a tomar una decisión radical: crear su propia línea de cuidado capilar. “Llegó un momento en el que me cansé. Me dije: estoy harta de probar cosas que no funcionan, así que voy a desarrollar mi propia línea, algo que realmente entienda las necesidades de mi cabello”, explicó.

Durante su intervención, Shakira reconoció que su cabello ha sido, en muchos sentidos, un reflejo de las etapas de su vida: “Primero fue ondulado, luego se volvió rizado, después de ser madre perdí mucho cabello y luego lo recuperé. Es como si cada fase de mi vida dejara una huella en él”.

Más allá de la anécdota personal, la cantante reflexionó sobre la presión que muchas mujeres sienten al intentar mantener una imagen idealizada de perfección estética. “La belleza es temporal, pero lo que sí podemos hacer es cuidar lo que tenemos, entenderlo, respetarlo. Y mi cabello me ha enseñado eso: a respetar su rebeldía”.

Shakira: "Fui un dolor de cabeza"

Pero el proceso no fue sencillo. Durante meses, trabajó mano a mano con un equipo de científicos, con quienes diseñó fórmulas específicas para cabellos dañados, secos y con historia. “Fui un dolor de cabeza para ellos, devolvía los productos todo el tiempo, no estaba conforme. No paré hasta que logré exactamente lo que necesitaba”, relató entre risas.

Publicidad

El resultado de ese esfuerzo es Ísima, una línea que, según la artista, va más allá de lo cosmético. No es solo un proyecto personal, sino también una apuesta empresarial ambiciosa. Shakira confirmó que la línea llegará a las principales tiendas de belleza de México, país donde también iniciará su próxima gira. “En unos días estaré en México, pero no vengo sola, traigo mis productos para que ustedes también puedan probarlos”, anunció.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL