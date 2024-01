Epa Colombia fue víctima de hurto en su empresa de queratinas: "Todo el día trabajando y nos roban"

La inseguridad alcanzó a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia. La empresaria mostró en sus redes sociales el momento en el que una persona se aprovecha del descuido de uno de sus empleados en su empresa.



"Amigas, me robaron. La maldad", escribió la empresaria en sus historias de su cuenta de Instagram. Epa Colombia hizo referencia a que necesitaba urgente recuperar un celular, el objeto que le robaron.

Acto seguido, la influenciadora compartió con sus seguidores un video grabado por sus cámaras de seguridad en uno de sus negocios. En la grabación se evidencia el momento exacto en el que una persona roba el celular corporativo del negocio.

Lo que se ve en el video es que el celular del local está ubicado sobre el mostrador, mientras tanto la administradora del lugar atiende a unas aparentes clientes. "Vea, se hizo la que venía por una queratina y se llevó fue el celular", dice Epa Colombia mientras muestra la grabación.



Quien se roba el celular es una mujer, que poco a poco empieza a correr el teléfono móvil aprovechando que la empleada no estaba pendiente. Después de un rato, lo agarra y lo guarda en el celular.

"Amigas, necesito urgente recuperar ese celular, es el celular corporativo. Véanla, ella se lo robó y no lo quiere devolver", aseguró la empresaria.

En otra publicación, la famosa se mostró bastante estresada mientras era atendida por un operador para revisar la posibilidad de recuperar el número telefónico para seguir atendiendo las solicitudes de los clientes. "Todo el día trabajando y nos roban", concluyó la empresaria.



En las redes sociales, donde se compartió el desafortunado momento de Epa Colombia, varios internautas lamentaron la situación y también le pidieron a la empresaria que no vaya a despedir a la administradora del local.

"Pero es que donde lo deja", "Triste, pero dieron papaya", "Que boleta pegarse de un pedazo de celular", "¿Cómo no se dio cuenta? La tenía en las narices", "Qué oso como la boletearon", "No vayas a despedir a la administradora, no fue su culpa", se lee en algunos comentarios.