Epa Colombia se compró apartamento de lujo en Cartagena: "Mi hija se sentirá orgullosa"

Epa Colombia celebró en sus redes sociales un nuevo logro en su vida. La empresaria contó en su cuenta de Instagram a sus miles de seguidores que esta semana le entregan un apartamento lujoso que adquirió en Cartagena.

Este jueves 14 de marzo Epa Colombia grabó contenido desde su casa, pues afirimó que amaneció sintiéndose mal y no pudo salir a trabajar. Entonces, para ocupar su tiempo quiso tener una interacción con sus seguidores en redes sociales y los actualizó sobre lo que está sucediendo en su vida.

"Me compré un apartamento en Cartagena, frente al mar. A ti te va a encantar, me lo entregan el viernes", reveló la famosa en sus historias de Instagram. Según detalló, la compra del inmueble se dio gracias a las grandes ventas que logró con sus productos para el cabello en el mes de diciembre.

"Yo no te lo había mostrado antes porque no estaba lo de la escrituración, no salían los papeles, pero ya", aseguró la mujer que está contando las semanas para la llegada de su hija Dafne Samara. Además, reveló que el lujoso apartamento estará disponible para alquilar por días para los turistas.

Epa Colombia explicó que pondrá su nuevo inmueble disponible en plataformas de alquiler. "A las primeras personas que entren les voy a regalar una noche, para que veas amiga que yo tengo un gran corazón", reveló.



La empresaria también agradeció a sus seguidores y clientes, pues aseguró que es gracias a su trabajo y la confianza de sus clientes en sus productos que ha podido acceder a este nuevo inmueble.

"Mi hija se sentirá orgullosa de la mamá que tiene, porque la verdad he trabajado un montón y la he dado muchísimo", agregó la empresaria muy feliz por dar la noticia a sus seguidores en redes sociales.

Concluyó que para ella no es posible viajar hasta Cartagena para recibir el apartamento por su avanzado estado de embarazo, por lo que la que estará a cargo del proceso será su pareja Karol Samantha, quien viajará con el abogado a finalizar el proceso.

Epa Colombia compartió algunas fotos del inmueble en las que se ve que, efectivamente, tiene balcón con vista al mar, jacuzzi y está completamente adecuado para que las personas se queden allí.