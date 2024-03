Así fue el extravagante baby shower de Epa Colombia: hubo hasta piñata con plata

La creadora de contenidoEpa Colombia y su esposa continúan celebrando la próxima llegada de su primogénita, una niña que se llamará Daphne Samara. Por medio de un video, las futuras madres mostraron cómo celebraron el baby shower de su bebé.



El baby shower de la hija de Epa Colombia estuvo lleno de mariposas y colores pastel. Personalidades como Yina Calderón, Jhonny Rivera y Manuela Gómez, quien también está embarazada, acompañaron a la empresaria de queratinas y a su esposa, Karol Samantha, a celebrar a la bebé.

"Nos sentimos agradecidas con Dios por esta bendición tan grande. No hay nada más lindo que traer hijos al mundo deseados", comentó Epa Colombia, quien aseguró que al baby shower asistieron su extenso grupo familiar y equipo de trabajo.

Durante la celebración, que se llevó a cabo en Bogotá, se tuvo comida, juegos e incluso una piñata llena de dinero. Además, presenciaron un show musical del cantante de música popular Jhonny Rivera, quien puso a los asistentes a cantar a pulmón herido sus mayores éxitos.

En conversaciones con Daneidy Barrera (Epa Colombia), el cantante admitió que hace 30 años no hubiera sabido cómo reaccionar ante una relación entre dos mujeres; sin embargo, actualmente, es algo normal. "Las felicito, pienso que es algo maravilloso. Donde hay amor, todo se vale", expresó Rivera.

La empresaria de productos capilares aprovechó el espacio para reforzar el mensaje de amor y respeto por las personas de la comunidad LGTBIQ+. "Cuando uno ama, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Solamente Dios puede juzgarnos", destacó.

A pesar de las críticas de algunos, los internautas continúan apoyando a Epa Colombia y a Karol Samantha, quienes se sometieron a un tratamiento médico para lograr la gestación. Los seguidores utilizaron las plataformas digitales para mostrarles sus buenos deseos en esta nueva etapa de su vida.

"Todo muy bello. Dios siga bendiciendo tu negocio, tu familia, tu hogar y a esa bebé hermosa que pronto estará alegrando sus vidas. Dios te dé la sabiduría para hacerla una niña llena de valores y principios", comentó una de las seguidoras de Epa Colombia.