Sara Uribe se pronunció indignada por cifras de feminicidios en Colombia: "Hagamos algo"

Han sido días de noticias difíciles para los colombianos, especialmente por los casos de feminicidios y violencia contra la mujer. Ante el reciente caso de Laura Lopera , joven asesinada en Medellín y cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta, la presentadora Sara Uribe utilizó sus redes sociales para reclamar justicia al respecto.



"Me tienen el corazón achicopalado, apachurrado, hasta se me salen las lágrimas porque usted abre las redes sociales y no ve sino noticias de feminicidios", empezó diciendo la famosa colombiana.

La presentadora paisa aseguró que está afectada por la cantidad de violencia, especialmente por los casos en los que las víctimas son mujeres: "Nos están matando y nos estamos quedando calladas, no estamos haciendo nada al respecto".

Sara Uribe hizo mención del caso de Laura Lopera, joven de 20 años quien presuntamente habría sido asesinada por un ciudadano canadiense con el que sostenía una relación amorosa y semanas atrás había decidido terminar.



"Nos meten en una maleta, nos golpean, nos ultrajan y nos matan los niños. Juep**, ¿qué está pasando?", cuestionó bastante indignada la también actriz.

En sus historias, Sara Uribe también le envió un mensaje a todas las mujeres que son víctimas de violencia en sus casas y no denuncian: "Hoy nos aparecen diciendo que nos aman, que nos quieren y que nos respetan, pero al otro día nos cogen a golpes, nos vuelven mier** y como vuelven y nos dicen que nos aman y que van a cambiar, nosotras les creemos el hijue** cuento y terminamos en una maleta".

Uribe pidió perdón a sus seguidores por las malas palabras, pero expresó que necesitaba desahogarse por lo que estaba sintiendo: "Que no nos pase más esto, hagamos algo".



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Metropolitana en Antioquia