Érika Zapata encontró a actriz de La Vendedora de Rosas vendiendo dulces en las calles

La Vendedora de Rosas es una de las películas que mayor impacto ha tenido en la cultura colombiana. Con el paso de las décadas, sus personajes se convirtieron en un referente, pero solo algunos lograron continuar su paso por el mundo del espectáculo.

Mientras grababa la sección del Ojo de la Noche, la periodista regional de Noticias Caracol, Érika Zapata, tuvo un encuentro inesperado con Marta Correa, la actriz que interpretó a Yudy en La Vendedora de Rosas, quien ahora se dedica a las ventas ambulantes.

En su acercamiento con la reportera paisa, Correa recordó algunas de sus frases más recordadas de La Vendedora de Rosas, admitiendo que esta le cambió la vida. "(Me dicen) que soy el icono más grande de Medellín. La película ha sido como una herramienta fundamental para mi vida, una base", expresó la antioqueña.

Esta actriz natural es una "todera", midiéndosele al trabajo ambulante para subsistir. Con un recipiente de dulces en la mano y la sonrisa en el rostro, le confesó a Érika Zapata que estaba "estudiando un poquito cine", puesto que quería empoderar a las mujeres por medio de este.

"Quiero llegar a Hollywood, quiero comerme el mundo, no que el mundo me coma a mí, como lo hace este país, que a veces te come y no te das cuenta", comentó eufórica Correa.

La periodista de Noticias Caracol comentó en sus redes que esta protagonista de La Vendedora de Rosas es "una mujer llena de amor", especialmente por el caluroso abrazo con el que la despidió. El metraje rápidamente se hizo viral en redes y muchos empezaron a preguntar dónde la vio para ir a comprarle.

"Qué hermosas mujeres, a las dos las destaco. Érika, mujer de admirar en su profesión de periodista que ha sabido ganarse el puesto donde hoy está y Yudy vendiendo sus dulces, a pesar de las adversidades, sigue haciéndole frente a la vida, siendo otra estaría en cosas peores", comentó un usuario de Instagram.

Encontramos a Yudi de La Vendedora de Rosas por las calles de Medellín. pic.twitter.com/BEz9kOy8ef — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 12, 2025

¿Qué hace Marta Correa, actriz de La Vendedora de Rosas?

En 2024, Le Tapis Rouge, un cortometraje ganador del Smartfilms Medellín, retrató un poco de la realidad del diario vivir de Marta Correa, la mujer que le dio vida a Yudy en La Vendedora de Rosas.

En este, paisa se describe como "una madre trabajadora, una guerrera de la vida", mostrando un paralelismo entre el mundo de la fama y el rebusque del que viven muchos ciudadanos.