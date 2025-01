Escudero revela detalles de su salida del equipo de Maluma: "Nunca hubo una razón válida"

Escudero, ex participante de la tercera edición del Desafío The Box, y quien es reconocido en la industria musical por haber sido parte del equipo de Maluma , confirmó en diciembre del año pasado que ya no trabajará como la segunda voz de Maluma, tras una relación laboral de muchos años con el artista.

Aunque la decisión de prescindir de sus servicios fue tomada en buenos términos por Escudero, también cuenta que esa decisión fue notificada por medio de un mensaje de voz, y que además no fue por medio del cantante, sino por la secretaria del papá del artista.

"Eso fue lo que me dejó a mí pensativo, que nunca hubo como ninguna razón, una razón válida, que me dijeran, ve, lo estás haciendo mal o de pronto ya no sirves para ser la segunda voz de Maluma, pero no, que iban a reestructurar el equipo" comentó en la entrevista.

Su carrera junto a Maluma

Durante una entrevista que el ex desafiante tuvo con el programa La Red , cuenta que entre él y el cantante de música urbana hubo una relación laboral durante aproximadamente 15 años, y que, aunque en el principio la relación se manejaba de una manera informal, “el contrato que teníamos desde el primer día fue a palabra, o sea, prácticamente yo fui al estudio de él, nos conocimos”. Además de comentar tuvieron un crecimiento juntos “empezamos cantando en colegios, en bares, en discotecas”, comentó en la entrevista.

Durante el tiempo que duró la relación laboral con el artista, Escudero estaba presente en las giras. "Obviamente, ya los últimos años no estábamos girando mucho. No sé si porque ya él es un artista demasiado grande, yo creo que no giran tanto en el año. Hicimos la última gira grande, que fue en Europa, y el último show mío en 2024 fue en Nueva York. Ya en diciembre me llamaron y me dijeron que no, que no querían más mis servicios", comentó el artista.

Con el tiempo y con la popularidad del artista, se llegó a una firma en un contrato laboral por prestación de servicios, lo cual también conllevaba a un pago considerable por su trabajo.

A pesar del final de la relación laboral con el cantante, Escudero se muestra optimista y afirma que se concentrará en su propia carrera artística y, además, confía en el apoyo de sus seguidores, ya que había dejado su carrera universitaria por formar parte del equipo de Maluma.

Escudero enfrenta difíciles circunstancias económicas tras su salida del equipo de Maluma

A pesar de la finalización de su relación laboral con Maluma, Escudero se enfrenta a una difícil situación económica. "Económicamente, yo soy una persona a la que no le importa mucho el dinero, pero uno tiene que vivir y buscarse la vida, más aún cuando tienes una familia grande", comentó.

Escudero revela que prácticamente no le quedó nada y salió "con una mano adelante y otra atrás". Actualmente, su abogado está estudiando los contratos para ver si es factible obtener una indemnización. "Tengo que pensar en mi esposa y mi familia; ella tiene cinco meses de embarazo y no puedo rendirme", afirmó.

El ex participante del Desafío The Box sigue buscando trabajo y viviendo de sus ahorros. "Hace poco me llamaron y me dijeron que podrían sacar al niño del colegio, es complicado", añadió. Aclaró que no quiere que la gente piense que está resentido, sino que siente impotencia.