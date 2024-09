Estéreo Picnic 2025: así quedó el cartel de artistas para los cuatro días

El Festival Estéreo Picnic anunció este miércoles 18 de septiembre la manera en la que quedó el cartel de artistas para su edición 2025. Después de presentar todo el listado de artistas, encabezado por Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Shawn Mendes, el evento indicó cómo será su distribución a lo largo de los cuatro días del espectáculo.

¿Cuándo y dónde será Estéreo Picnic 2025?

El Festival Estéreo Picnic y Paramo Presenta confirmaron a los amantes del evento que su próxima edición se realizará el 27, 28, 29 y 30 marzo de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Por segunda ocasión, el FEP se realizará en el Parque Simón Bolívar.

Artistas del Festival Estéreo Picnic 2025 por días

El jueves 27 de marzo, primer día del FEP, las puertas del evento se abren con íconos musicales de todos los tiempos. En primera medida, la voz de Shawn Mendes y la leyenda de leyendas Alanis Morrisette, quienes encabezan la apertura de esta nueva edición.

En el primer día también se presentará Foster The People y la representación electrónica con la participación de Zedd y Kavinsky. Íconos del pop global como Benson Boone y Tate McRae, así como Artemas, Arde Bogotá, The Marías, Clubz y muchos otros.

Cartel Estéreo Picnic 2025 por días - Foto: Cortesía Páramo Presenta

Para el segundo día, viernes 28 de marzo, los que encabezan el cartel con las leyendas musicales, de extremos opuestos, Justin Timberlake y Tool. También se darán nuevos encuentros con Incubus, Parcels, Danny Ocean y The Hives.

El sábado 29 la lista la encabeza The Black Keys, la única leyenda indie que no ha venido al país. También pasará por el escenario Justice y Charlotte de Witte, St. Vincent y Naty Peluso. También será el turno de los artistas colombianos como Galy Galiano, Kapo, LosPetitFellas, Funk Tribu, Las Mijas y más referentes del pasado, presente y futuro de nuestra música.

Para el final del Festival Estéreo Picnic el gran cierre estará a cargo de Olivia Rodrigo, una de las estrellas más brillantes de la música actual. También estarán presentes las melodías de Rüfüs de Sol, Empire of the Sun y las canciones más desgarradoras del continente con Mon Laferte. Finalizando también con Fontaines D.C, Caribou, Ela Minus, Pirlo, Girl in Red y todxs lxs demás se monten en las tarimas del Simoncho.