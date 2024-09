Evaluna se hizo tatuaje para sorprender a Camilo: "Tengo planeado seguirte amando"

'Día de tatuajes', es el nombre del nuevo capítulo de Camilo y Evaluna, los videoblogs que los cantantes publican en su canal de YouTube revelando detalles poco conocidos de su vida. Como registraron, fue la venezolana la que decidió pasar por una sesión de varios tatuajes.

Evaluna Montaner se realizó varios tatuajes con diversos significados a lo largo de ese día, pero hubo uno en especial que fue dedicado a su esposo Camilo y una completa sorpresa para él.

¿Cuál fue el tatuaje con el que Evaluna sorprendió a Camilo?

"¿Qué más te vas a hacer?", preguntó Camilo a Evaluna luego de ayudarle con un tatuaje dedicado a su segunda hija Amaranto. "Es una sorpresa", respondió ella, dejando con intriga al cantante colombiano nominado a los Latin Grammy .

"¿Y qué pasa si se hace algo que a mí no me guste?", le cuestionó con risas el cantante. "No me importa, es mi cuerpo", aseguró ella.

La sorpresa, según mostró Evaluna en la grabación, consistía en plasmar en su cuerpo una carta que Camilo le entregó hace varios años. "Es una carta que me hizo, no me acuerdo si fue para mi cumple o para el día de la madre, fue hace ya mucho tiempo", contó.

El papel decía: "Tengo planeado seguirte amando, tuyo". Eso fue lo que se escribió Evaluna en el hombro, justo encima de otro tatuaje en el que se hizo el nombre de Camilo.

Al mostrarle a Camilo el nuevo tatuaje, el colombiano reaccionó bastante sorprendido. "¿Esa es mi letra? ¿Cuándo te di yo eso? Mi amor y lo sigo creyendo, sigo teniendo planeado amarte por siempre".

Al final del video, Camilo reflexionó sobre algunos comentarios que han recibido en contra de los tatuajes que ambos tienen del otro. "Nunca falta el comentario de: '¿y si su relación no es para siempre? ¿qué van a hacer ustedes con tanto que han hecho que es para siempre? Como los tatuajes".

El colombiano detalló que "la pregunta que yo me hago es: ¿qué pasa si sí es para siempre y yo me pasara la vida con miedo de hacer cosas que son para siempre? Siempre es mejor equivocarse por haberlo entregado todo que después arrepentirse por no haberlo entregado todo. Es un cliché, pero es un cliché porque es verdad".

Otros tatuajes que se hizo Evaluna

Ese mismo día, la cantante y actriz venezolana decidió también tatuarse la hora de nacimiento de su segunda hija Amaranto, justo debajo del tatuaje que tiene en la mano con la hora de nacimiento de Índigo, su hija mayor.

Evaluna también se tatuó una llave, unas tazas de té y una bombilla, de los cuales no dio a conocer mucho su significado, pero por las reacciones de sus hermanos fue evidente que tenían un vínculo con la historia de su familia.