Camilo ya le dio la primera serenata a Amaranto: "Mi trabajo es cantarle a mis hijas"

El cantante Camilo está en las mieles de su experiencia como padre y ha decidido compartir con sus seguidores algunos de los detalles más íntimos de los primeros días con Amaranto,su segunda hija. La música, un infaltable en su proceso.

Camilo le canta a Amaranto

Por medio de su cuenta de Instagram, Camilo mostró la particular manera en la cual cuida a su recién nacida, Amaranto. Con guitarra en mano y su hija en el pecho, el artista colombiano interpretó Autodiagnóstico, una de las canciones de su último trabajo musical.

"Ya fui al doctor seis veces, y me repite que me ve fenomenal, pero a mí me parece que ese doctor es muy poco profesional, y de eso ya me cansé, y me autodiagnostiqué, que tengo un problema muy extraño, que se llama 'tú estás lejos y te extraño', que tengo una bacteria muy rara, que se llama 'no puedo olvidar tu cara'", ese fue el fragmento que cantó Camilo en el video.

En las imágenes se ve a la pequeña tranquila y el artista remata su pequeña serenata dándole un beso en la cabeza. "Hola, soy Camilo y mi trabajo es cantarle a mis hijas mientras la mamá descansa un poquito", escribió en la publicación.

Las redes no tardaron en enternecerse con el video, señalando que era "el amor convertido en ser humano" y que Amaranto es "protagonista desde que nació". Así mismo se unieron para pedirle que, al igual que con su primera hija, Índigo, componga una canción bajo el nombre de su nueva recién nacida.

Camilo y Evaluna revelan video del nacimiento de Amaranto

Los cantantes Camilo y Evalunapublicaron un video en YouTube en el que muestran cómo fue el nacimiento, el 1 de agosto de 2024, de su segunda hija, quien llegó a hacerle compañía a su hermanita.

El video deja ver los preparativos del nacimiento, los momentos de angustia y felicidad que vivió la familia al acercarse el momento del parto y las primeras imágenes de Amaranto en los brazos de Evaluna.

Uno de los instantes más emotivos es cuando Camilo y Evaluna levantan la cobija que tapa a Amaranto y se dan cuenta que es una niña. La gran sorpresa quedó reflejada en sus rostros.

