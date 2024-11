Exparticipante del Desafío XX se operó y le dicen que "se le pegó lo de Natalia"

Los exparticipantes del Desafío XX han dado de qué hablar tras la gran final del reality de Caracol Televisión . Las relaciones que han surgido entre ellos, así como las cirugías, ahora son tema de conversación entre sus seguidores.

Luego de que Natalia revelara en sus redes sociales que decidió pasar por el quirófano , otra exparticipante también presumió en sus perfiles que hizo un cambio estético en su cuerpo. Algunos internautas cuestionaron a la exdesafiante por sus supuestas inseguridades y la compararon con su compañera.

¿Qué exdesafiante decidió operarse?

Se trata de Juli Gaspar, quien a lo largo del programa fue capitana del equipo Omega. Con un video, la exparticipante del Desafío confirmó que decidió realizarse un aumento de senos, un deseo que ya había comentado en el reality a sus compañeros.

En la publicación, Gaspar cita a aquellas personas que le han dicho que "no te vayas a operar, así estás bien", pero ella responde desde la clínica con una bata, momentos antes de su operación, diciendo: "adivina dónde estoy".

La decisión de Gaspar generó todo tipo de reacciones y críticas, entre ellas, la comparación con Natalia , quien se realizó varias intervenciones estéticas. "Se le pegó lo de la Natalia, a dañar su belleza es a lo que van", le escribió un internauta y Gaspar decidió responderle públicamente.

"No entiendo cuál es el odio. Si yo me opero, es mi cuerpo; si Nati se opera, es su cuerpo. Nosotras no tenemos que estar en el perfil de otra persona comentando y tirando hate", expresó la exdesafiante. También agregó que "creo que una cirugía te sube el autoestima, te hace ver más linda, te hace sentir más segura".

Gaspar concluyó su respuesta a este usuario de TikTok diciéndole que "si nos operamos es porque tuvimos la posibilidad, tenemos el dinero y porque es nuestro cuerpo y nuestra decisión".

Por otro lado, un internauta aseguró que "estas exdesafiantes salieron con inseguridades", y la exparticipante señaló que no se trataba de eso. "Salimos más empoderadas, con ganas de vernos más lindas y de seguir cumpliendo nuestros sueños. No entiendo por qué ven como inseguridades el hecho de que uno quiera verse un poquito mejor".