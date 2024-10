Familiares de Liam Payne están "devastados" tras muerte del exintegrante de One Direction

La noticia de la muerte de Liam Payne , exintegrante de One Direction, en horas de la tarde del 16 de octubre en Argentina cayó como un balde de agua fría a su familia en el Reino Unido. Desde la ciudad natal del cantante se dieron a conocer las primeras reacciones de su círculo familiar.

Familia de Liam Payne reacciona a muerte del cantante

Wolverhampton, en Inglaterra, es el lugar en el que empiezan a reunirse los familiares de Liam Payne para apoyar a sus padres y hermanos en este difícil momento. A la casa familiar llegó también la prensa, quienes consiguieron algunas de las primeras declaraciones de los seres queridos.

A MailOnline un miembro de la familia señaló que "estamos completamente devastados por la noticia".

Según se registró, Nicola y Ruth, las hermanas mayores de Liam Payne, llegaron a la casa de sus padres muy temprano en la mañana de este 17 de octubre, teniendo en cuenta que por la diferencia horaria, recibieron la trágica noticia en horas de la noche del 16 de octubre.

Precisamente por esto, vecinos del lugar señalaron a la prensa que Karen y Geoff, padres de Liam, salieron de su casa cerca de la medianoche. "Se les vio salir a toda prisa alrededor de la medianoche de anoche, pero no estoy seguro de si tenían maletas. No puedo imaginar por lo que están pasando. Sé que a Liam le gustaba volver aquí cuando podía. Estarán completamente desconsolados", señaló al medio británico un vecino.

Por ahora, se desconoce el paradero de los padres de Liam Payne, pero se asume que ambos llegarán en las próximas horas a Argentina para realizar el debido reconocimiento del cuerpo del cantante y empezar la gestión para su traslado a su natal Inglaterra.

Conmovedora última publicación del papá de Liam Payne

En el perfil de Instagram de Geoff Payne, papá del artista de 31 años, se refleja la buena relación que los padres tenían con sus hijos. La última publicación del padre de familia, del pasado 8 de agosto, era precisamente una foto de Liam con su mascota.

Geoff, quien tiene como descripción en su perfil la frase: "Proud To Call Myself , Liam Payne's Father" (Orgulloso de llamarme a mí mismo el papá de Liam Payne), publicó esta imagen y escribió "Like if you love my son" ('Me gusta' si amas a mi hijo). En los comentarios, fanáticas del exintegrante de One Direction le dejan mensajes de condolencias.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Liam Payne?

Alberto Crescenti, titular del Same, el servicio médico institucional que atendió la situación, señaló que el cantante cayó de una altura de alrededor de 14 metros desde el tercer piso del tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6000, en el barrio Palermo. Caída que le ocasionó "lesiones gravísimas, incompatibles con la vida".

"La alarma se dio a las 17:04 hora local diciendo que una persona yacía en un patio interno de Casa Sur, a las 17:11 llegó una ambulancia y se certificó la muerte del hombre. Después nos enteramos de que había sido un cantante famoso. Desafortunadamente, las lesiones que había sufrido como resultado de la caída resultaron ser fatales. No había posibilidad de reanimarlo", agregó el profesional.