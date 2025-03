FEP: Homenaje a Taylor Hawkins y las primeras veces de Shawn Mendes y Benson Boone en Colombia

La segunda edición del Festival Estéreo Picnic les abrió las puertas a miles de asistentes al Parque Metropolitano Simón Bolívar para una experiencia de sonidos y nostalgia en su primer día el jueves 27 de marzo. El cierre a cargo de Shawn Mendes, Zedd y Kavinsky dejó a los fanáticos preparados para las siguientes jornadas.

Las filas de ingreso empezaron a moverse a la 1:00 de la tarde; sin embargo, poca afluencia de personas entraron en ese momento que también se vio pasado por una breve llovizna. Los escenarios abrieron con artistas locales como Mayra Sánchez, Ángel Dumile y Miel, quienes, a pesar de la poca presencia de asistentes, dieron grandes presentaciones sobre las tarimas distribuidas en el Simón Bolívar.

Los artistas locales presentan sus novedades

Algunas de las presentaciones nacionales que dejaron huella entre los asistentes fueron las de Armenia y Kei Linch, una banda que nació en 2019 y ha ganado reconocimiento por su exploración de sonidos y energía en el escenario. Ellos emocionaron especialmente al público al sacar un acordeón e interpretar un vallenato, además de presentar una de sus nuevas canciones y hasta interpretar un cover de la banda de rock Black Sabbath. Por su parte, la rapera Kei Linch brilló presentando junto a otras artistas nacionales su canción Hijas de barrio 2.

Foto: Colprensa

Mientras se estaba a la espera de las presentaciones, en el Simón Bolívar los asistentes podían disfrutar de grandes experiencias organizadas por las diferentes marcas que colaboran en el evento musical en las que se pueden llevar diferentes premios. También está la oportunidad de descansar en diferentes ubicaciones con asientos, sombrillas y, por supuesto, de elegir entre una gran variedad de alimentos.

El Vassar, lleno de diferentes emprendimientos locales de ropa, accesorios y también alimentos pone a disposición de los asistentes algunos de los mejores productos para que su experiencia en el FEP sea más enriquecedora. Como tradición, todo el espacio está decorado con grandes inflables, esculturas y luces en los que los asistentes al evento de música en vivo pueden grabar videos y tomarse fotos.

Benson Boone, Alanis Morissette y Shawn Mendes por primera vez en Colombia

En la tarde-noche los escenarios del Festival Estéreo Picnic empezaron a verse más llenos para darle una calurosa bienvenida a aquellos artistas internacionales que aterrizaron por primera vez en Colombia. El FEP se convirtió en el escenario perfecto para darles a estos cantantes un vistazo de los fanáticos con los que cuentan en nuestro país.

Benson Boone impactó al público con sus saltos sobre el escenario e interactuando constantemente con ellos en español; sin embargo, los gritos de las fanáticas diciéndole algunos piropos lo dejaron desconcertado. En medio de su presentación, el estadounidense se tomó un momento para pedir a los asistentes que guardaran los celulares y disfrutaran de una canción especial para él, dedicada a una persona de su vida que falleció.

Foto: Colprensa

Foster The People y Arde Bogotá hicieron lo suyo en el escenario Adidas, llevando a miles de asistentes algunos de sus mejores canciones. Mientras tanto, el escenario principal empezaba a llenarse de personas que esperaban y contaban los minutos para la salida de Shawn Mendes , el gran cierre del evento en ese escenario. Una pantalla extra apareció en la parte alta del mismo para mejorar la visibilidad de los asistentes.

Temas como Treat you better, Heart of gold, Merci y Señorita hicieron vibrar al público, acompañadas de fuegos artificiales que iluminaron el cielo capitalino. Mendes también sorprendió a los fans hablando en español y bajándose del escenario para interactuar con ellos, momento en el que recibió por parte de los asistentes un sombrero vueltiao y una bandera de Colombia, los cuales llevó al escenario y lució durante el resto de su presentación.

Homenaje a Taylor Hawkins en el FEP

En medio de la presentación de la cantante y guitarrista canadiense Alanis Morissette no solo su interpretación de canciones como Ironic no fue lo único que emocionó a los asistentes, también lo hizo la foto de Taylor Hawkins que apareció en la pantalla. La artista rindió un emotivo mensaje al baterista de Foo Fighters que murió en Bogotá en 2022, previo a la presentación de la banda en el mismo festival. Cabe recordar que antes de hacer parte de la agrupación junto a Dave Grohl, Hawkins fue el baterista de la artista canadiense.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co