¿Francisco se quería ir del Desafío XX? Internautas dicen que "regaló" la prueba

En el capítulo 36 del Desafío XX se llevó a cabo un nuevo Desafío a Muerte entre cuatro participantes masculinos de la competencia. Kevyn, Santiago y Francisco del equipo Alpha se enfrentaban en el box negro junto a Hércules, del equipo Beta. Finalmente, Francisco fue el eliminado, pero dejó con dudas a sus compañeros y a los televidentes.

¿Cómo se dio el Desafío a Muerte?

Alpha se jugó su única salvación para regresar con todos los hombres de su equipo a la casa morada al sentenciar a Hércules, contando con que él sería el último en completar la prueba. El Desafío para los hombres estaba diseñado para poner a prueba su agilidad y especialmente su fuerza.

Contrario a lo que se esperaba en el equipo Alpha, Hércules quedó en segundo lugar después de Kevyn. El último tramo del Desafío a Muerte parecía claro para que Francisco ganara, pero un giro en los hechos dejó desconcertados a muchos.

Mientras Hércules y Kevyn celebraban seguir en el juego, Francisco les seguía los pasos bastante cerca, mientras Santiago se había quedado rezagado de sus competidores por bastante tiempo. La definición consistía en embocar cuatro pesadas bolas de cemento en cuatro llantas, una más lejos que la otra y Francisco logró embocar las tres primeras, mientras que Santiago todavía seguía atrapado en un obstáculo de la prueba, lo que para muchos significó que el paisa no lograría vencer a su compañeros de equipo.

Sin embargo, Francisco empezó a descansar en el lugar y a lanzar la cuarta bola con poca fuerza, por lo que no lograba terminar la prueba. En el tiempo que Francisco descansó y realizó intentos fallidos, Santiago logró alcanzarlo y culminar la pista antes que él.

Francisco asegura que no regaló la prueba a su compañero

Tras la repentina eliminación de Francisco, sus compañeras de equipo le preguntaron si se quería ir de la competencia porque "al final parece que no te esforzaste", le dijo Dickson. Pero el desafiante de 26 años aseguró que la fuerza no le alcanzó para terminar la prueba.

Así lo dijo también a Día a Día, de Caracol Televisión: "pensaron que me quería ir, pero no. Realmente me sentí agitado, no me daba más el cuerpo, necesitaba respirar y me tomé mi tiempo. No me dio la cuarta bola y lamentablemente el día de hoy soy el eliminado".