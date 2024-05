Samantha, invitada al Desafío XX, cuenta por qué le gusta tener ratas como mascotas

El desafío de sentencia, premio y castigo se ha convertido en una de las pruebas favoritas de los colombianos, los desafiólogos invitados de la semana se enfrentan en las mismas pistas de los participantes y siempre sorprenden con sus fortalezas y sus historias. Así es la vida de Samantha Forero, la invitada que ganó esta semana.

>> Lea también: Anamar, eliminada del Desafío XX, habla sobre su amor con Renzo y el desempleo

Samantha le dio la victoria al equipo Alpha en el Box Azul, el de las pruebas de agua. Pero, además de demostrar su habilidad física, la bogotana destacó entre las desafiantes de la semana con su personalidad arrolladora que quedó demostrada en la casa morada.

"Al principio llegué como relajada, pero cuando escuché el 'ya' salí corriendo de una, sentí como nervios, como efusiva como con esa energía de tengo que ganar", expresó Samantha Forero al recordar esta experiencia.

Publicidad

Es una desafióloga que, a pesar de la dificultad de la prueba, logró salir con sus uñas ilesas, lo que le valió la admiración y respeto de la misma Andrea Serna. Forero tiene 25 años y es de Bogotá, es estilista de profesión y le gusta estar en constante aprendizaje.

"Yo he estudiado desde el jardín, siento que he estudiado toda la vida, desde el jardín, estudié el colegio, el Sena, la universidad, he estudiado toda mi vida. Empecé estudiando después del colegio peluquería y también en el Sena lo de uñas, estudié maquillaje y desde pequeña también quise ser profesora, enseñar y ahí ya me metí en lo de la licenciatura en Educación Física", desarrolló.

Publicidad

>> ¿Nueva pareja en el Desafío XX? Dos integrantes de Alpha se besaron en la piscina

Le encantan los tatuajes y ya perdió la cuenta de todos los que tiene, lo que si sabe es que el primero se lo hizo a los 18 años. Por otro lado, en su universo, libre de prejuicios, también ha tenido ratas como mascotas, algo que algunos criticarían pero que a ella no le afecta, porque en estos animales encontró compañía y aprendió a conocerlos.

"Fui a una plaza y vi a muchos, muchos roedores, demasiados, y luego de eso tuve conejos, cuis y luego de eso vi las ratas y yo dije: '¿Ratas como mascotas?'. Y empecé a investigar y decía que eran muy buenas mascotas que se aprenden los nombres, que son superinteligentes".