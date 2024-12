Gal Gadot sufrió delicado problema de salud durante su último embarazo: ¿qué le pasó?

La estrella de Hollywood Gal Gadot compartió con sus seguidores que a principios de 2024, poco antes de dar a luz a su cuarta hija, fue diagnosticada con un delicado problema de salud que puso en riesgo su existencia. "En un momento, mi familia y yo nos enfrentamos a lo frágil que puede ser la vida", expresó la actriz.

¿Qué le pasó a Gal Gadot?

En marzo de 2024, Gal Gadot, conocida por interpretar al mítico personaje de la Mujer Maravilla, dio a conocer que, tras mantener en secreto su embarazo, había dado a luz a su cuarta bebé, Ori.

En ese momento, además de darle la bienvenida a la recién nacida, dijo a sus más de 100 millones de seguidores que no había sido un embarazo fácil, pero que la llegada de Ori había alegrado a su familia, la cual está compuesta por sus hijas, Alma, Maya y Daniella, y su esposo, Jaron Varsano.

A finales de diciembre de 2024, la actriz dijo que, en general, este año había sido complicado y le había dejado profundas reflexiones en su vida. Aunque no estaba segura de compartir su historia, pensó que sería importante para concientizar a otros de este padecimiento.

"En febrero, durante mi octavo mes de embarazo, me diagnosticaron un enorme coágulo de sangre en mi cerebro. Durante semanas, había soportado dolores de cabeza insoportables que me encerraron en la cama, hasta que finalmente me sometí a una resonancia que reveló la aterradora verdad. Fue un duro recordatorio de lo rápido que todo puede cambiar, y en medio de un año difícil, todo lo que quería era aguantar y vivir", comentó Gal Gadot.

En la publicación, en la cual se muestra feliz con la bebé en brazos, confesó que "no tenía ni idea de que 3 de cada 100.000 mujeres embarazadas en el grupo de más de 30 años son diagnosticadas con CVT (desarrollar un coágulo de sangre en el cerebro)", destacando la importancia de que este pueda ser diagnosticado oportunamente.

Fue solo cuestión de horas antes de que tuvieran que someterla a una cirugía de emergencia. Tuvo que estar varias semanas bajo cuidado y tuvo una larga recuperación, pero hoy puede decir que siente extrema gratitud porque se encuentra completamente curada.

"El viaje me ha enseñado mucho. Primero, es vital escuchar a nuestros cuerpos y confiar en lo que nos están diciendo. El dolor, el malestar o incluso los cambios sutiles a menudo llevan un significado más profundo, y estar en sintonía con tu cuerpo puede salvarte la vida", reflexionó Gadot.

"¡Dios te ha bendecido!", "La Mujer Maravilla en las películas y en la vida real" y "Esta es una historia increíble para compartir. Gracias por decidir compartirlo. Y gracias a Dios que estás bien. Amor para ti y la familia", algunos de los comentarios que le dejaron en el post, el cual en pocas horas superó 1.8 millones de me gusta.