Ganador de La Voz Kids denuncia que su papá lo robó: "Dijo que el premio era más de él"

La Voz Kids es un formato de concurso infantil que causa impacto en todo el mundo, especialmente porque a las personas siempre les interesa saber qué pasa con los participantes y los ganadores. Recientemente, se conoció la triste historia de un niño al que su papá le robó el dinero del premio.

Se trata del carismático Roberto Xavier, quien a sus 9 años se convirtió en el ganador de La Voz Kids México en 2019. Aunque conquistó millones de corazones mexicanos con su talento a lo largo de la competencia y se auguró un gran futuro para el pequeño en la música y la actuación, tras ganar el programa no todo fue felicidad.

A sus 14 años, Roberto Xavier reveló en una entrevista el triste panorama que acabó con su familia luego de la competencia. Confesó que cuando recibió el dinero del premio, su padre lo tomó todo y los abandonó.

"Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios", reveló el joven en un video que se hizo viral en todas las redes sociales.

En ese entonces, Roberto Xavier ganó 500.000 pesos mexicanos por su participación en La Voz Kids, dinero que actualmente equivale a 114 millones de pesos colombianos. "Seis meses después de que yo gano La Voz, él se va y se lleva el premio, y solamente supe que se fue y ya no volvió", detalló.

Por su parte, ante la polémica internacional que generó el caso, el papá de Roberto se pronunció en las redes sociales. "Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de La Voz Kids. Por este mismo medio se me ha calumniado, se me ha agredido".

El hombre aseguró que todo el dinero que ganó su hijo en el concurso está seguro en un fideicomiso para que sea destinado únicamente a su educación.

"Sí existe tal premio, el cual está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo ni su mamá absolutamente pueden tocar porque son expresamente para ese fin, para sus estudios. También, teniendo derecho, se me ha negado verlo. Es un promedio de 4 años que no lo veo. Esporádicamente lo veo en las redes, y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical", señaló el padre.