Murió el actor Arturo García Tenorio, a sus 70 años: trabajó en El Chapulín y Carrusel

La televisión mexicana está de luto tras conocer que el famoso actor Arturo García Tenorio murió este 14 de noviembre a los 70 años. La trayectoria de García Tenorio marcó a miles de mexicanos que crecieron viéndolo en diversos programas y telenovelas nacionales.

¿De qué murió Arturo García Tenorio, actor mexicano?

Fue su colega y amigo, el actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo la persona que confirmó públicamente que Arturo García Tenorio falleció este jueves a los 70 años. Sin embargo, se desconocen detalles sobre la causa de muerte y no hay registros de que el famoso estuviera enfrentando alguna enfermedad o complicaciones de salud.

“Con tristeza y una gran pena, les comunico que el destacado actor Arturo García Tenorio acaba de fallecer a los 70 años de edad, mi más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Descanse en paz”, escribió Ortiz de Pinedo en sus redes.

Luego de la confirmación por parte de su conocido, la Asociación Nacional de Actores también señaló en un comunicado público que "lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Arturo García Tenorio, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz".

¿Quién era Arturo García Tenorio?

El mexicano construyó en más de 40 años una gran carrera en la televisión mexicana e internacional, con aquellos programas que lograron llegar a otros países.

Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Arturo García Tenorio, nuestro querido "Bebé de Júpiter". QEPD. 🙏🏻 pic.twitter.com/u85yAOkKEk — Chespirito (@GrupoChespirito) November 15, 2024

Arturo García Tenorio destacó por sus participaciones en programas del reconocido Roberto Gómez Bolaños como El Chapulín colorado y Chespirito. También participó en telenovelas como Rosa salvaje, La fuerza del amor y Rubí, así como otros reconocidos programas de la televisión mexicana como Como dice el dicho, La familia P. Luche y Vivan los niños.

Además García Tenorio se desempeñó como director de telenovelas infantiles como Gotita de amor y María Belén.

Arturo García Tenorio publicó curiosos mensajes semanas antes de su muerte

En su cuenta personal de Facebook, seguidores del actor mexicano dejan mensajes de despedida y admiración tras conocerse la noticia de su muerte; sin embargo, sorprende que se han encontrado con las últimas publicaciones de Arturo García Tenorio, en las que reflexionaba sobre la muerte.

El pasado 24 de septiembre había publicado: "No es por no agendar el día que voy a morir. Sólo que cuando suceda, ustedes disculpen, no voy a poder estar ahí".

La más reciente fue el 9 de octubre, cuando escribió: "La muerte es algo a lo que no debemos temer. Porque mientras somos la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos".