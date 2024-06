Glock, derretida tras regalo de Kratos en el Desafío XX: "Para que no me olvides"

En el capítulo 56 del Desafío XX, de Caracol Televisión, ocurrió un hecho inesperado: tras la eliminación de Kratos de la competencia, este sorprendió a una de sus compañeras con un gesto significativo antes de partir. El deportista le entregó a Glock una piedra de color blanco, como un recuerdo especial para que siempre lo recordara.

Mientras preparaban la comida, Glock mostró a las otras participantes la piedra que Kratos le había regalado. Explicó que el exomega le había mencionado que quería darle algo antes de irse, sacándolo de su media con estas palabras: "Yo te traje un detallito y quiero entregártelo, es algo que me identifica y que creo que también te identifica a ti. Brilla con luz propia, es para que no me puedas olvidar".

Las compañeras de Glock reaccionaron con sorpresa y reconocieron el valor del gesto, lamentando que Kratos se hubiera ido tan pronto y no hubieran podido compartir más tiempo juntos. Entre sus respuestas, le preguntaron a Glock si estaba emocionada por lo sucedido, a lo que ella respondió afirmativamente, aunque también expresó sentir pena por no haber podido disfrutar más tiempo junto a Kratos.

¿Qué sucedió cuando Kratos le entregó la piedra a Glock?

Cuando Glock se despidió del ahora exomega, él le dijo: “Mi hermosura”, y la abrazó.

Glock le respondió que les faltó por compartir más tiempo, pues solo habían estado juntos en algunos momentos durante las pruebas y en una fiesta cuando inició un nuevo ciclo, donde se dieron un beso.