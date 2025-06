Guns N' Roses regresa a Colombia: todo lo que debe saber sobre los conciertos en Bogotá y Medellín

La voz inconfundible de Axl Rose y los solos de guitarra únicos de Slash volverán a resonar en Colombia en compañía del músico Duff McKagan. La icónica banda estadounidense Guns N’ Roses ha confirmado su regreso a Colombia con dos conciertos programados para octubre de 2025: el 7 en el Vive Claro de Bogotá y el 11 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Estas presentaciones forman parte de su gira mundial y prometen ser eventos inolvidables para los fanáticos del rock en el país.

Fanáticos de todas las generaciones de la banda que interpreta 'Welcome To The Jungle' se preparan para escribir un nuevo capítulo en la historia de Guns N' Roses y Colombia, una extraña relación que se ha marcado por la admiración, los éxitos y los sucesos inesperados. Esta vez la cita será doble, pues la banda de rock visitará Bogotá y Medellín, ciudades a las que ya anteriormente han cautivado con sus espectáculos.

Guns N' Roses en Bogotá: precios y venta de boletería

En el caso de Bogotá, para asistir al concierto en el Vive Claro, los interesados podrán tener acceso a preventa de dos maneras. Desde el 10 de junio a las 10:00 de la mañana podrán acceder a las entradas los clientes del Banco Falabella, mientras que a las 4:00 de la tarde se habilitará otra para los usuarios Claro. Finalmente, la venta general con todos los medios de pago iniciará el 12 de junio a las 10:00 de la mañana.

La venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster y estos son los precios con servicio incluido por localidades:



Preferencial (+18 años): $240.000

118, 120 – 124 (+18 años): $360.000

117 y 119 (+7 años): $360.000

125 – 128 (+18 años): $420.000

129 – 132 (+18 años): $480.000

VIP (+18 años): $637.000

109 – 116 (+18 años): $721.000

102, 104 – 108 (+18 años): $841.000

101 y 103 (+7 años): $841.000

FRONT PIT (+18 años): $1.202.000

Guns N' Roses en Medellín: precios y venta de boletería

Por otro lado, para los fanáticos de Guns N' Roses que quieren verlos en Medellín, tendrán una preventa para los clientes del Banco Falabella desde el 10 de junio a las 10:00 a. m. y la la venta general con todos los medios de pago también iniciará a la misma hora el 12 de junio. La venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster y estos son los precios con servicio incluido por localidades:

Norte Baja (+18 años): $180.000

Norte Alta (+18 años): $240.000

Preferencial (+18 años): $324.000

Oriental Baja (+7 años): $360.000

Oriental Alta (+7 años): $480.000

Occidental Baja (+18 años): $661.000

VIP (+18 años): $721.000

Occidental Alta (+18 años): $901.000

Occidental Plata Alta (+18 años): $1.081.000

Occidental Oro Alta (+18 años): $1.141.000

PIT (+18 años): $1.202.000

La relación de Guns N' Roses con Colombia

Sin duda, uno de los conciertos más recordados de Guns N' Roses en Colombia es el primero que realizaron, en 1992, en el estadio El Campín de Bogotá. El evento, que hacía parte de su gira 'Use Your Illusion' se convirtió en un hito en el país por los desafíos logísticos, la llegada tardía de equipos debido a un golpe de Estado en Venezuela y las intensas lluvias durante la presentación.

En 2010, la banda regresó a Bogotá, aunque sin algunos de sus miembros originales, y en 2016, con la formación clásica reunida, ofrecieron un espectáculo en Medellín que fue aclamado por la crítica y los fanáticos. El último concierto de Guns N’ Roses en Bogotá se llevó a cabo el 12 de octubre de 2022 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Este evento marcó el cierre de una serie de dos presentaciones consecutivas en la capital colombiana, siendo la primera el 11 de octubre de 2022. Ambos conciertos formaron parte de su gira 'South American Tour 2022'.

Ahora hay gran expectativa de los fans por las dos nuevas presentaciones anunciadas por la banda para este 2025, ya que representan una oportunidad para que nuevas generaciones experimenten la energía y el legado de Guns N’ Roses en vivo. La banda, conocida por éxitos como 'Sweet Child O' Mine', 'Paradise City' y 'November Rain', promete ofrecer un repertorio que abarque lo mejor de su carrera.

